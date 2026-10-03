Agriumbria 2027 presentazione edizione 58esima a Montecitorio

La manifestazione che guarda al futuro per l’Umbria

📌 FLASH NEWS – Agriumbria 2027 guarda al futuro con una nuova identità e un progetto di crescita. Dal 2 al 4 aprile la rassegna tornerà a Bastia Umbra. L’8 ottobre a Roma la presentazione ufficiale con istituzioni, organizzatori e settore agroalimentare

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Bastia Umbra, 5 10 2026 – Dal 2 al 4 aprile 2027 il quartiere espositivo di Umbria Fiere a Bastia Umbra ospiterà la 58esima edizione di Agriumbria 2027, appuntamento di riferimento per il comparto agricolo e zootecnico. La manifestazione si avvia verso una fase di rinnovamento che punta a rafforzarne il ruolo all’interno del sistema agroalimentare nazionale.

La nuova edizione sarà illustrata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa prevista giovedì 8 ottobre a Roma, ore 17:30 nella sala stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio – Roma, l’iniziativa rappresenta il momento scelto dagli organizzatori per presentare obiettivi, novità e linee strategiche del prossimo appuntamento fieristico, come riporta il comunicato di Avi News. Tra gli elementi centrali del progetto emerge la volontà di accompagnare l’evoluzione della rassegna da semplice spazio espositivo a luogo di incontro tra imprese, operatori e istituzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare una piattaforma dedicata alle relazioni professionali, al confronto sui temi del settore e alle opportunità di sviluppo economico. Il percorso di crescita annunciato passa anche attraverso una ridefinizione dell’identità della manifestazione e una nuova organizzazione degli spazi destinati agli espositori e agli eventi.

Tra le anticipazioni relative all’edizione 2027 figura la realizzazione del nuovo Padiglione 10, destinato ad ampliare la capacità del centro fieristico regionale. Previsto inoltre uno spazio dedicato a una regione ospite, elemento che contribuirà a caratterizzare il programma della manifestazione. È stata inoltre annunciata la presentazione in anteprima di un nuovo format fieristico sviluppato da Umbria Fiere. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa-

Alla conferenza stampa parteciperanno Antonio Forini, presidente di Umbria Fiere Spa, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e Simona Meloni, assessora al Pnrr e alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria. Interverranno inoltre il deputato Raffaele Nevi, segretario della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, e Nicola Di Noia, direttore generale dell’Associazione italiana allevatori. A introdurre i lavori sarà il giornalista Alessandro Maurilli.

Con l’avvio del percorso di presentazione istituzionale, Agriumbria si avvicina all’edizione 2027 puntando su innovazione, ampliamento degli spazi e valorizzazione delle relazioni tra i principali attori della filiera agroalimentare. La manifestazione tornerà così a Bastia Umbra con un progetto rinnovato e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama fieristico dedicato all’agricoltura e all’allevamento.