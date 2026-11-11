Agriumbria 2027 rilancia filiere e innovazione per il futuro

Presentata a Bologna l’edizione che guarda alle filiere

📌 FLASH NEWS – Agriumbria 2027 a Bologna: nuovo brand, Padiglione 10 e Sardegna Regione Ospite. Focus sui droni agricoli, tecnologia pronta ma senza decreto restano ferme le sperimentazioni e i servizi attesi dalle imprese per l’agricoltura italiana

Bologna, 11 11 2026 – Innovazione tecnologica, riorganizzazione degli spazi espositivi e attenzione alle filiere produttive saranno i cardini della 58ª edizione di Agriumbria 2027, in programma dal 2 al 4 aprile nei padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra. La manifestazione è stata presentata a Bologna durante Eima International, appuntamento di riferimento per il settore della meccanizzazione agricola, come riporta il comunicato di Avi News. L’evento ha segnato il debutto pubblico del nuovo percorso di sviluppo della fiera, che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale attraverso un’immagine rinnovata, nuovi contenuti e una crescente attenzione alle connessioni tra produzione agricola, allevamento, ricerca e innovazione. Nel corso della presentazione, il presidente di Umbriafiere Spa, Antonio Forini, ha sottolineato il valore della collaborazione con FederUnacoma e la scelta di Eima come sede per il lancio ufficiale della prossima edizione della manifestazione.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato dedicato all’impiego dei droni in agricoltura. Il professor Marco Vizzari del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia ha illustrato lo stato dell’arte delle tecnologie oggi disponibili per il comparto agricolo. Secondo quanto emerso, gli strumenti per l’agricoltura di precisione hanno ormai raggiunto una piena maturità tecnica. Tuttavia, la diffusione operativa dei droni per i trattamenti fitosanitari resta condizionata dall’assenza delle necessarie disposizioni applicative. Le immagini satellitari gratuite del programma europeo Sentinel-2 rappresentano già una soluzione efficace per monitorare estensioni agricole di grandi dimensioni e predisporre mappe per la concimazione variabile. In contesti differenti, come vigneti e oliveti, il drone offre invece un livello di dettaglio superiore e può essere utilizzato anche per distribuire fertilizzanti e biostimolanti in aree difficilmente raggiungibili dai mezzi tradizionali. L’intervento ha evidenziato come il vero nodo non riguardi soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma anche la capacità delle aziende agricole di utilizzarle in modo efficace.

L’analisi presentata durante l’incontro ha richiamato alcuni dati che descrivono l’evoluzione del settore agricolo umbro. Tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende agricole regionali si è ridotto in modo significativo, mentre una quota rilevante dei titolari ha raggiunto o superato i 65 anni di età. In questo scenario, la diffusione dell’innovazione passa inevitabilmente attraverso la formazione e l’assistenza tecnica. Il modello ritenuto più adatto è quello basato su servizi specializzati, contoterzisti, consulenti agronomi e associazioni capaci di accompagnare le imprese nell’introduzione di strumenti digitali e tecnologie avanzate. L’attenzione si concentra anche sulle opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale 2023-2027, che potrebbe sostenere attività formative, dimostrazioni pratiche e progetti sperimentali finalizzati all’adozione delle nuove soluzioni tecnologiche.

Accanto all’approfondimento tecnico, la presentazione ha illustrato il percorso di rinnovamento che accompagnerà Agriumbria 2027. Dopo l’edizione 2026, conclusa con la partecipazione di 455 espositori e quasi 90 mila visitatori, la manifestazione introduce un nuovo marchio destinato a rappresentare visivamente la trasformazione in atto. Il concept scelto richiama un’agricoltura dinamica, innovativa e connessa alle diverse componenti della filiera. Il messaggio alla base dell’edizione 2027 sarà sintetizzato dal concetto “Dalla filiera al sistema”, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e territori. Anche il layout della fiera sarà aggiornato. Sono previsti interventi che riguarderanno percorsi, accessi, aree informative e segnaletica per rendere più semplice l’esperienza dei visitatori e facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

La manifestazione continuerà a svilupparsi attorno alle sue due componenti storiche: la meccanizzazione agricola e la zootecnia. L’area agricola ospiterà macchine, attrezzature, tecnologie forestali, soluzioni per il verde, sistemi energetici, prodotti per le coltivazioni e servizi dedicati alle imprese. Non mancheranno spazi riservati a istituzioni, associazioni di categoria e attività editoriali specializzate. Parallelamente, il comparto agroalimentare valorizzerà le produzioni nazionali e territoriali, affiancate da sezioni specialistiche dedicate alla trasformazione degli alimenti, all’olivicoltura, alla viticoltura e alla filiera lattiero-casearia. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in relazione l’intero percorso produttivo, dalla materia prima fino al consumatore finale.

La zootecnia conserverà un ruolo centrale anche nell’edizione 2027. Sono confermate le principali esposizioni dedicate alle razze bovine italiane e agli allevamenti selezionati. Troveranno spazio le rassegne dedicate a bovini, equini, asinini, ovini e caprini, oltre alle tradizionali mostre dedicate agli animali da cortile e alle razze cunicole. Accanto agli animali saranno presenti aziende specializzate in mangimi, integratori, strutture per l’allevamento, servizi veterinari e soluzioni tecnologiche orientate all’efficienza delle aziende zootecniche.

Sardegna protagonista della prima edizione della Regione Ospite. Tra le principali novità compare l’introduzione della formula della Regione Ospite. Ogni anno una realtà territoriale particolarmente rappresentativa per il settore zootecnico sarà chiamata a raccontare produzioni, esperienze e competenze. La prima regione selezionata è la Sardegna, che avrà uno spazio dedicato all’interno della manifestazione. L’iniziativa nasce con la finalità di rafforzare la dimensione nazionale dell’evento e incentivare relazioni economiche e professionali tra imprese provenienti da diverse aree del Paese.

L’edizione 2027 sarà caratterizzata anche dall’apertura del nuovo Padiglione 10, intervento che rappresenta il primo tassello concreto del progetto di ampliamento del quartiere fieristico. La struttura porterà la superficie disponibile a circa 5 mila metri quadrati e ospiterà il Ring A dedicato alla zootecnia, lo spazio istituzionale dell’Associazione Italiana Allevatori e un’area per incontri e convegni. All’interno del nuovo padiglione troverà posto anche la presentazione di Carnitaly, la nuova manifestazione ideata da Umbriafiere e interamente dedicata alla filiera delle carni. L’evento dedicato alle carni è previsto dal 5 al 7 novembre 2027 e si rivolgerà sia agli operatori professionali sia al pubblico. Il format intende raccontare tutte le fasi della filiera, dall’allevamento alla trasformazione fino al consumo, coinvolgendo allevatori, veterinari, tecnici e operatori del settore. Particolare attenzione sarà dedicata alle filiere bovina, suina, ovicaprina e avicola. L’acquacoltura italiana sarà invece protagonista come filiera ospite della prima edizione, con uno spazio dedicato e attività divulgative rivolte ai visitatori. Attraverso la preview ospitata durante Agriumbria, gli organizzatori puntano a raccogliere indicazioni e contributi utili alla costruzione dell’appuntamento autunnale.

La presentazione di Agriumbria 2027 ha delineato una manifestazione che punta a rafforzare il proprio posizionamento nazionale attraverso innovazione, formazione e sviluppo delle relazioni tra operatori. Da un lato emergono le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come i droni e gli strumenti dell’agricoltura di precisione; dall’altro si conferma il ruolo della fiera come luogo di incontro tra imprese, allevatori, istituzioni e mondo della ricerca.

L’obiettivo è valorizzare il lavoro delle filiere agricole e zootecniche, favorendo una maggiore conoscenza dei processi produttivi e promuovendo un modello di crescita fondato su efficienza, sostenibilità e competitività.