Bastia Umbra riceve fondi per un’oasi fiorita di biodiversità

Il progetto comunale promuove la salvaguardia degli impollinatori

Bastia Umbra riceve fondi – Il Comune di Bastia Umbra ha ottenuto un finanziamento di 10.000 euro nell’ambito del bando “+ API – Oasi fiorite per la biodiversità” indetto dalla Fondazione Perugia. Questo contributo sarà destinato alla creazione di un’oasi fiorita perenne, uno spazio verde pensato per offrire un rifugio sicuro e duraturo agli insetti impollinatori, favorendo al contempo il legame tra la comunità locale e la natura circostante.

Il bando, promosso dalla Fondazione Perugia in collaborazione con Filiera Futura, si propone di incentivare la realizzazione di aree verdi dedicate alla biodiversità. Queste “oasi fiorite”, caratterizzate da una varietà di piante mellifere, rappresentano habitat ideali per le api e altri insetti impollinatori. L’iniziativa non solo mira a creare spazi verdi, ma punta anche a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione ambientale e sull’impatto delle nostre azioni quotidiane.

Le api, sia domestiche che selvatiche, hanno un ruolo cruciale nel mantenimento degli ecosistemi, essendo responsabili di circa il 70% dell’impollinazione delle piante e contribuendo per circa il 35% alla produzione alimentare globale. La salvaguardia di questi insetti è quindi fondamentale per garantire la salute dell’ambiente e la sostenibilità delle risorse alimentari.

Il progetto “Bastia Bee Urban” prevede la creazione di un’oasi perenne in un’area verde situata tra Via Calabria e Via Campello. Questa zona è stata scelta per la sua conformazione favorevole, l’accessibilità e la presenza di biodiversità, che consentiranno di realizzare diverse aree floreali. Le aree saranno progettate in modo da includere spazi calpestabili, prati fioriti e siepi, che fungeranno da habitat per insetti e uccelli.

La posizione strategica dell’area scelta garantirà che il progetto sia facilmente accessibile ai cittadini, promuovendo così l’interazione della comunità con la natura. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo del bando, sottolineando i numerosi vantaggi che questa iniziativa porterà al territorio, sia dal punto di vista ambientale che sociale.

La creazione di un’oasi fiorita rappresenta un passo importante verso la promozione della sostenibilità ambientale nel contesto urbano. L’amministrazione auspica che questo nuovo spazio possa diventare un punto di riferimento per la comunità, stimolando la consapevolezza sulla necessità di preservare la biodiversità nelle aree urbane.

In un momento in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità sono temi di crescente preoccupazione a livello globale, iniziative come quella di Bastia Umbra si rivelano fondamentali. Creare habitat per insetti impollinatori non solo contribuisce alla salvaguardia della fauna locale, ma rappresenta anche un modo per educare le nuove generazioni sull’importanza della natura e della sua protezione.

Il progetto non si limita quindi alla realizzazione di un semplice spazio verde, ma si configura come un vero e proprio laboratorio di educazione ambientale, dove i cittadini potranno apprendere l’importanza della biodiversità e come contribuire attivamente alla sua preservazione. La speranza è che l’oasi fiorita diventi un simbolo di un impegno collettivo per un futuro più sostenibile.

In conclusione, il finanziamento ricevuto dal Comune di Bastia Umbra per la realizzazione dell’oasi fiorita è un segnale positivo per la comunità e per l’ambiente. Questo progetto contribuirà non solo a migliorare la qualità del verde urbano, ma anche a rafforzare il legame tra i cittadini e il loro territorio, promuovendo al contempo la conservazione degli impollinatori e la sensibilizzazione verso questioni ecologiche. La realizzazione di quest’oasi fiorita segnerà un passo avanti nella direzione di una maggiore attenzione verso la sostenibilità e la biodiversità nel contesto urbano.