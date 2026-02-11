Agriumbria 2026, 450 espositori e nuova fase per Umbria Fiere

“FT”, il 24 febbraio Zelensky annuncerà le elezioni e un referendum sulla pace ROMA (ITALPRESS) – Volodymyr Zelensky è intenzionato ad annunciare un piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un potenziale accordo di pace con la Russia il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione. A riferirlo è il “Financial Times”, che cita funzionari ucraini ed europei coinvolti nel processo. Le elezioni sono una richiesta esplicita del […]

De Zerbi lascia il Marsiglia, risoluzione consensuale Ufficiale il divorzio fra il tecnico italiano e il club francese.

Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 morti MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – E’ di dieci morti, tra cui l’attentatore, e almeno 27 feriti – di cui due gravi – il bilancio di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, cittadina montana di 2.300 abitanti della British Columbia, nel Canada occidentale, a oltre 1.000 chilometri a nord di Vancouver. Sette persone sono state uccise da […]

Napoli ko ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter NAPOLI (ITALPRESS) – Sarà il Como a sfidare l’Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 al termine dei novanta minuti, una sequenza infinita di rigori sancisce il passaggio del turno dei ragazzi di Fabregas ai danni del Napoli, eliminato a testa alta al ‘Maradonà. Al rigore di Baturina nel primo tempo, ha risposto […]

In Cina l’IA spinge i consumi in occasione della Festa di Primavera PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’avvicinarsi della Festa di primavera cinese, l’intelligenza artificiale aiuta i consumatori attraverso servizi predittivi, transazioni più fluide ed esperienze personalizzate. L’applicazione Qwen di Alibaba ha inaugurato un piano, in collaborazione con diverse altre applicazioni, tra cui Taobao Flash Shopping, Freshippo e Tmall, per offrire ricompense in denaro e acquisti gratuiti. […]

Webuild, Fontana “Mostra Evolutio racconta l’Italia del fare” MILANO (ITALPRESS) – “Una mostra bellissima, ha un grande fascino per come riesce a raccontare questa storia del nostro Paese, per come riesce a dimostrare che le infrastrutture sono sempre alla base di ogni tipo di sviluppo. Complimenti a Webuild e agli allestitori”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’inaugurazione a […]

Antartide, un veicolo speciale cinese percorre 10 mila chilometri PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo a ruote 6×6 Snow Leopard, sviluppato dalla Cina, ha recentemente completato dei test in condizioni ambientali estreme nell’entroterra antartico, percorrendo oltre 10.000 chilometri senza alcun guasto, come riferito martedì dal team della 42esima spedizione antartica cinese. Dal 5 dicembre dello scorso anno all’inizio di febbraio di quest’anno, il mezzo […]

Cina, gli animali domestici adesso possono viaggiare sui treni ad alta velocità CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A Chongqing, municipalità della Cina sud-occidentale, è stato inaugurato un servizio sperimentale di trasporto di animali domestici sui treni ad alta velocità. I passeggeri possono prenotare il servizio in anticipo tramite la piattaforma di prenotazione di China Railway. Gli animali possono viaggiare in trasportini ad hoc, dotati di sistemi di ricircolo […]

L’IA sbarca alla BIT con una tavola rotonda dedicata all’impatto sul turismo MILANO (ITALPRESS) – Una tavola rotonda dedicata all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore turistico, con un focus sulle applicazioni digitali e sull’evoluzione dell’esperienza dei viaggiatori, ha animato la prima giornata della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’incontro, promosso da Fiven – azienda italiana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo di soluzioni […]