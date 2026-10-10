Agriumbria a Montecitorio, Bastia rilancia il polo nazionale

Pecci e Forini presentano a Roma il progetto fieristico 2027

📌 FLASH NEWS – Agriumbria approda a Montecitorio. Erigo Pecci, Antonio Forini e Simona Meloni, rilanciano il rilievo di Bastia Umbra, investimenti su Umbriafiere e la 58ª edizione in programma dal 2 al 4 aprile 2027, tra agricoltura, imprese e istituzioni.

Agriumbria presentata nella sede della Camera dei Deputati

Agriumbria arriva a Montecitorio per presentare il proprio percorso di crescita e il ruolo assunto nel panorama nazionale dedicato ad agricoltura, zootecnia, imprese e istituzioni. Alla Sala Conferenze della Camera dei Deputati, nella giornata di ieri, sono intervenuti il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il presidente di Umbriafiere Antonio Forini e l’assessore alla agricultura dell’Umbria, Simona Meloni.

La presenza nella sede della Camera è stata indicata come un passaggio significativo per una manifestazione che punta ormai a rappresentare non soltanto un appuntamento fieristico, ma un progetto collegato allo sviluppo del territorio e al sistema produttivo nazionale.

Al centro della presentazione anche il percorso costruito attraverso la collaborazione tra Comune, Provincia, Regione, associazioni e mondo delle imprese, soggetti coinvolti nella crescita del polo fieristico di Bastia Umbra.

Nuovo Padiglione 10 e riqualificazione di Umbriafiere

Una parte rilevante del progetto riguarda gli interventi destinati alla struttura di Umbriafiere. Tra le opere indicate figurano il nuovo Padiglione 10, il restyling complessivo del quartiere fieristico e gli investimenti rivolti all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili.

«L’obiettivo – ha etto Forini – è rendere il complesso di Bastia Umbra più moderno, funzionale e competitivo, rafforzandone le capacità operative e la vocazione nazionale».

Gli interventi accompagnano un percorso che attribuisce alla struttura fieristica un ruolo più ampio rispetto alla sola organizzazione degli eventi. Il progetto punta infatti a consolidare Umbriafiere come luogo stabile di incontro tra operatori economici, istituzioni, associazioni e territori.

Un indotto che prosegue oltre i giorni della fiera

Nel quadro illustrato a Montecitorio, Agriumbria viene considerata anche per il suo impatto economico. La manifestazione genera un indotto legato ai giorni di apertura, ma il suo valore viene individuato anche nelle relazioni e nelle collaborazioni che si sviluppano durante l’evento e proseguono nel corso dell’anno.

Il contatto diretto tra persone, imprese e territori – ha detto il sindaco – resta infatti uno degli elementi centrali della manifestazione. Una funzione che assume particolare rilievo in un contesto nel quale una parte crescente delle relazioni professionali e commerciali avviene attraverso strumenti digitali.

Da questa impostazione deriva la volontà di rafforzare il ruolo di Bastia Umbra come sede di un polo fieristico dalla crescente proiezione nazionale, sostenuto attraverso investimenti infrastrutturali e collaborazione istituzionale.

Il lavoro comune tra istituzioni e sistema produttivo

Nel percorso di sviluppo sono coinvolte diverse realtà istituzionali. Il sindaco Erigo Pecci ha richiamato il lavoro svolto da Umbriafiere e la collaborazione che accompagna il progetto, sottolineando il contributo del presidente Antonio Forini, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell’assessora Simona Meloni.

La linea indicata è quella di un’azione condivisa capace di unire amministrazioni pubbliche, associazioni e mondo produttivo, mantenendo Bastia Umbra al centro del sistema fieristico regionale e rafforzandone contemporaneamente la presenza su scala nazionale.

Appuntamento dal 2 al 4 aprile per la 58ª edizione

Il prossimo passaggio sarà la 58ª edizione di Agriumbria, in programma a Bastia Umbra dal 2 al 4 aprile 2027.

L’appuntamento rappresenterà – ha detto Meloni – la prosecuzione del percorso presentato a Montecitorio e sarà inserito nel processo di evoluzione del quartiere fieristico. Gli investimenti programmati, insieme alla rete di collaborazione tra istituzioni e operatori, costituiscono la cornice nella quale Umbriafiere punta a consolidare il proprio ruolo.

La presentazione romana ha quindi posto al centro Agriumbria come punto di incontro tra agricoltura, zootecnia, imprese e istituzioni, legando la prossima edizione al progetto di crescita del polo fieristico di Bastia Umbra.