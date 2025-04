Tabacco, prospettive e accordi: focus ad Agriumbria

Settore strategico per l’Umbria, siglati nuovi accordi

Tabacco – Riflettori puntati sulla tabacchicoltura durante Agriumbria, con un convegno organizzato da Opit e ONT per discutere il futuro della filiera. L’evento, intitolato “Filiera tabacco, nuove sfide e prospettive”, ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore, imprenditori e istituzioni.

L’incontro, coordinato da Francesco Martella, responsabile organizzativo di Opit, ha ospitato Alberto Mantovanelli (presidente Opit), Gennarino Masiello (presidente Ont e vicepresidente di Coldiretti), Albano Agabiti (presidente Coldiretti Umbria), Cesare Trippella (Head of Leaf EU Philip Morris), Massimo Biondo (direttore acquisti e sviluppo prodotto Manifatture Sigaro Toscano) e Simona Meloni (assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria).

Tabacco

Punti chiave dell’incontro:

La tabacchicoltura resta un pilastro dell’agricoltura umbra.

Accordo decennale tra Philip Morris e Coldiretti con il Ministero dell’Agricoltura .

e con il . Protocollo in definizione tra Manifatture Sigaro Toscano e lo stesso Ministero.

e lo stesso Ministero. Prospettive di stabilità e investimenti per i produttori.

Sfide e opportunità per il settore La campagna 2024 è stata complessa a causa di eventi climatici avversi, come piogge abbondanti e grandine. Mantovanelli ha sottolineato la necessità di strumenti per tutelare reddito e investimenti. Masiello ha invece inquadrato il settore nel contesto geopolitico attuale, con impatti da guerra, dazi, politiche europee e accordi commerciali.

Collaborazione per la crescita Il presidente Masiello ha ribadito l’importanza di unire le forze tra agricoltori, aziende e istituzioni. La sinergia con Philip Morris Italia e Manifatture Sigaro Toscano garantisce stabilità e una visione di lungo termine per il comparto. Trippella ha confermato la positività delle prospettive future, grazie al rinnovo dell’accordo con Coldiretti e il Ministero dell’Agricoltura.

Anche Biondo ha evidenziato la crescita della domanda del sigaro toscano e la volontà di investire sulla filiera italiana. Il protocollo in via di definizione con il Ministero dell’Agricoltura assicurerà l’acquisto del tabacco Kentucky Fire Cured prodotto in Italia per il prossimo decennio.

Impegno istituzionale e futuro della filiera L’assessore Meloni ha sottolineato il valore storico della tabacchicoltura in Umbria, riconoscendo il lavoro svolto per mantenere attiva la filiera. Con circa 9.000 addetti, il settore rappresenta un’importante realtà economica e sociale. Il sostegno delle istituzioni sarà fondamentale per garantire sostenibilità e innovazione nei prossimi anni.