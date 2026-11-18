A Bastia Umbra sei nuovi lecci e l’Albero della Pace

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra celebra la Giornata Nazionale degli Alberi con sei nuovi lecci nell’area di via del Conservificio e l’intitolazione dell’Albero della Pace ai giardini Lucio Camacho. Due iniziative dedicate ad ambiente, sostenibilità, verde urbano, partecipazione e valori di convivenza civile

Bastia Umbra, 19 11 2026 – Una doppia iniziativa dedicata all’ambiente, alla tutela del patrimonio arboreo e alla promozione dei valori della pace caratterizzerà la Giornata Nazionale degli Alberi in programma sabato 21 novembre 2026 a Bastia Umbra, come riporta il comunicato di Staff Comunicazione – Comune di Bastia Umbra. L’Amministrazione comunale ha organizzato due appuntamenti distinti ma collegati da un unico obiettivo: rafforzare il rapporto tra cittadini e territorio attraverso azioni concrete rivolte alla valorizzazione del verde pubblico. La ricorrenza nazionale rappresenta infatti un momento di riflessione sull’importanza degli alberi per la qualità della vita, la biodiversità e l’equilibrio ambientale delle aree urbane. La giornata si svilupperà tra interventi di arricchimento del patrimonio arboreo e iniziative dal forte valore simbolico, con il coinvolgimento di spazi pubblici destinati a rimanere punti di riferimento per la comunità.

Il primo appuntamento è previsto alle ore 10 nell’area che circonda il parcheggio di via del Conservificio. Qui saranno messi a dimora sei nuovi lecci che entreranno a far parte del patrimonio verde della città. L’intervento nasce da una proposta avanzata da ANAS nell’ambito delle misure di reimpianto connesse all’abbattimento autorizzato di sei alberature tutelate lungo la Strada Statale 75 “Centrale Umbra”. La soluzione individuata consentirà di compensare la perdita degli esemplari rimossi attraverso l’inserimento di nuove piante in un contesto urbano destinato a beneficiarne nel lungo periodo. L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta tramite uno specifico atto di indirizzo, individuando l’area verde situata presso il parcheggio di via del Conservificio, nella zona di ristrutturazione R2 Franchi, come luogo idoneo ad accogliere le nuove alberature. L’obiettivo è incrementare la presenza di verde urbano e contribuire al miglioramento della qualità ambientale del territorio, favorendo al tempo stesso la crescita di un patrimonio arboreo destinato a produrre benefici nel corso degli anni.

L’iniziativa si inserisce all’interno degli indirizzi programmatici del mandato amministrativo 2024-2029, che attribuiscono particolare attenzione alla tutela del paesaggio, della biodiversità e delle aree verdi cittadine. Tra le azioni previste assume rilievo il progetto denominato “Rete del Verde”, pensato per rafforzare i collegamenti tra le diverse zone verdi presenti sul territorio comunale. L’idea è quella di costruire un sistema sempre più integrato e diffuso, in grado di generare vantaggi ambientali e paesaggistici e di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. La messa a dimora dei sei lecci rappresenta quindi una tappa concreta di questo percorso. Non si tratta soltanto di un intervento puntuale, ma di un’azione inserita in una visione più ampia che considera il verde urbano un elemento centrale nella pianificazione della città. L’attività non terminerà con la piantumazione. Gli uffici comunali competenti provvederanno infatti a programmare le operazioni necessarie per garantire la corretta crescita degli alberi. Sono previste attività di monitoraggio, manutenzione e verifica dell’attecchimento, così da assicurare nel tempo lo sviluppo dei nuovi esemplari.

Il secondo momento della giornata si svolgerà alle ore 11 presso i giardini pubblici “Lucio Camacho”, in via Guglielmo Marconi. In questa sede avrà luogo la cerimonia di intitolazione dell’Albero della Pace, iniziativa promossa dalla Giunta comunale con l’intento di individuare nel patrimonio verde cittadino un simbolo permanente dedicato ai principi della convivenza civile e del rispetto reciproco. Durante l’evento sarà scoperta una targa commemorativa recante la dicitura “Albero della Pace”. Il riconoscimento renderà immediatamente identificabile il luogo e ne rafforzerà il valore simbolico all’interno della città. L’iniziativa punta a collegare il significato degli alberi ai temi della solidarietà e della responsabilità condivisa. Gli alberi rappresentano infatti elementi strettamente associati alla crescita, alla continuità e alla capacità di costruire relazioni durature nel tempo.

La scelta di dedicare un albero alla pace mira a lasciare un segno permanente in uno spazio pubblico frequentemente vissuto dai cittadini. L’Albero della Pace sarà un punto di riferimento simbolico per la comunità, un luogo capace di richiamare nel tempo l’attenzione sui valori della cooperazione, del dialogo e della partecipazione. La sua collocazione all’interno dei giardini pubblici consentirà inoltre una fruizione continua da parte della cittadinanza. L’intitolazione guarda anche al futuro. Lo spazio potrà infatti ospitare ulteriori momenti di sensibilizzazione e iniziative dedicate alla riflessione sui temi della pace, della solidarietà e della convivenza civile, rafforzando il ruolo dei luoghi pubblici come spazi di crescita collettiva.

Entrambi gli appuntamenti evidenziano il ruolo del verde urbano non soltanto come elemento ambientale, ma anche come strumento di aggregazione e partecipazione. Attraverso la cura degli alberi e la valorizzazione degli spazi pubblici, la città intende promuovere una maggiore attenzione verso il territorio e il patrimonio naturale.

Il Comune di Bastia Umbra invita la cittadinanza a prendere parte alle iniziative del 21 novembre 2026, una giornata che unirà sostenibilità ambientale, tutela del verde e impegno civile in un programma costruito attorno al valore degli alberi e al loro significato per la collettività.