Bastia Umbra, nuovi giochi nei giardini Giannino Ricci

Il progetto GiochiAMO restituisce l’area verde alle famiglie

Due nuovi giochi per restituire ai bambini e alle famiglie un’area verde più attrezzata e accogliente. Si è concluso martedì 25 agosto ai Giardini Pubblici “Giannino Ricci” di via Todi a Bastia Umbra un percorso cominciato circa un anno fa dalla collaborazione tra alcune cittadine, il Rione Portella e l’Amministrazione comunale.

Alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli, il Comitato organizzatore di GiochiAMO e il Rione Portella hanno consegnato ufficialmente alla comunità due nuove attrezzature ludiche.

I giochi sono stati acquistati utilizzando le risorse raccolte attraverso le iniziative organizzate nel quartiere e con il contributo del Rione Portella.

L’intervento completa un progetto nato direttamente dalle esigenze manifestate dai residenti e sviluppato attraverso una serie di iniziative che hanno progressivamente coinvolto istituzioni, associazioni, famiglie e bambini.

L’idea nata nell’agosto dello scorso anno

La storia del progetto risale all’agosto 2025, quando Lisa Becchetti e Chiara Maiarelli, dopo aver constatato l’assenza di attrezzature per il gioco all’interno dell’area verde, hanno deciso di attivarsi.

L’obiettivo era creare nuovamente nei Giardini “Giannino Ricci” uno spazio nel quale i più piccoli potessero giocare e le famiglie trascorrere il proprio tempo.

Dall’idea iniziale è cominciato il confronto con l’assessore Marcello Rosignoli e con la consigliera delegata Beatrice Ortica, che ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto.

Il dialogo ha permesso di individuare il percorso attraverso il quale trasformare la proposta delle cittadine in un intervento concreto.

Nasce GiochiAMO e il quartiere si mobilita

Da questa collaborazione è nata GiochiAMO, iniziativa organizzata nel quartiere con l’obiettivo di raccogliere risorse e coinvolgere direttamente la comunità.

La prima edizione si è svolta nel mese di dicembre. L’esperienza è stata successivamente riproposta ad aprile.

In entrambe le occasioni la partecipazione ha coinvolto numerose famiglie e bambini, permettendo al progetto di proseguire e di raccogliere i fondi necessari per acquistare nuove attrezzature.

Il percorso si è sviluppato quindi attraverso una forma di partecipazione dal basso, nella quale le iniziative organizzate dai cittadini sono state affiancate dall’intervento dell’Amministrazione comunale e dal sostegno del Rione Portella.

A gennaio il Comune aveva installato l’altalena

Un primo risultato concreto era arrivato già nel gennaio 2026, quando il Comune di Bastia Umbra aveva provveduto all’installazione di una nuova altalena.

L’intervento aveva rappresentato il primo passo per riportare attrezzature ludiche all’interno dei Giardini Pubblici “Giannino Ricci”.

La raccolta fondi attraverso GiochiAMO è intanto proseguita insieme al sostegno del Rione Portella, con il coinvolgimento della capitana Chiara Proietti.

Le risorse raccolte hanno consentito di arrivare all’acquisto dei due ulteriori giochi, successivamente installati nell’area e consegnati ufficialmente alla città il 25 agosto.

Il risultato è quindi frutto di un percorso articolato in più fasi, sviluppato nell’arco di circa dodici mesi.

Rosignoli: esempio di collaborazione con i cittadini

L’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli ha evidenziato soprattutto il valore della collaborazione che ha permesso di raggiungere il risultato.

“Quello che celebriamo oggi è soprattutto un bell’esempio di collaborazione tra cittadini, rioni e Amministrazione comunale“, ha sottolineato l’assessore.

Rosignoli ha ricordato come un anno prima il percorso fosse partito da un’area priva di giochi e dalla volontà di un gruppo di persone di intervenire concretamente per migliorare il proprio quartiere.

“L’Amministrazione ha creduto fin dall’inizio in questa energia, intervenendo con l’installazione dell’altalena e accompagnando il percorso che oggi porta altri due nuovi giochi nei Giardini Giannino Ricci”, ha aggiunto.

Il ringraziamento a chi ha sostenuto GiochiAMO

L’assessore ha quindi ringraziato Lisa Becchetti, Chiara Maiarelli, Beatrice Ortica, il Rione Portella e tutte le persone che hanno preso parte alle iniziative di GiochiAMO.

Per Rosignoli, l’esperienza dimostra come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa trasformare un’idea nata nel quartiere in un risultato capace di produrre benefici per un numero più ampio di cittadini.

L’Amministrazione comunale ha esteso il proprio ringraziamento al Comitato organizzatore di GiochiAMO, al Rione Portella e alla capitana Chiara Proietti, oltre alle famiglie e ai residenti che hanno partecipato agli appuntamenti contribuendo alla raccolta delle risorse.

Un’area verde nuovamente dedicata ai bambini

Con la consegna delle due nuove attrezzature si completa così il percorso iniziato circa un anno fa.

Dall’assenza di giochi segnalata nell’estate 2025 si è passati prima alla mobilitazione delle cittadine e del quartiere, quindi alla nascita di GiochiAMO e all’intervento comunale con l’installazione dell’altalena.

La raccolta fondi e il contributo del Rione Portella hanno permesso di aggiungere altri due giochi, ampliando le possibilità di utilizzo dei Giardini “Giannino Ricci”.

L’obiettivo è quello di restituire alla città un luogo maggiormente vissuto, nel quale i bambini possano giocare e le famiglie incontrarsi, rafforzando allo stesso tempo il ruolo dell’area verde come punto di aggregazione del quartiere.

Un progetto nato da un’esigenza concreta dei cittadini e sviluppato attraverso circa un anno di collaborazione che trova ora il suo risultato nei nuovi spazi messi a disposizione della comunità di Bastia Umbra.