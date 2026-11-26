Bastiola, rischio di mancanza d’acqua tra il 1° e 2 dicembre
📌 FLASH NEWS – Lavori alla rete idrica di Bastiola, nel comune di Bastia Umbra. Dalle ore 14 del 1° dicembre alle 6 del 2 dicembre 2026 potranno verificarsi temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua e riduzioni della pressione.
Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua potabile nella frazione di Bastiola, nel comune di Bastia Umbra, a causa di interventi di manutenzione programmati sulla rete idrica di distribuzione.
Umbra Acque S.p.A. ha informato gli utenti che i lavori interesseranno una vasta porzione del territorio comunale, comprendente numerose strade residenziali e importanti direttrici della viabilità locale.
Possibili disagi per 16 ore
Gli interventi sono programmati dalle ore 14 di martedì 1° dicembre alle ore 6 di mercoledì 2 dicembre 2026.
Durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi temporanei abbassamenti della pressione dell’acqua e interruzioni dell’erogazione. L’avviso riguarda anche le zone limitrofe alle strade indicate dalla società che gestisce il servizio idrico.
Tutte le strade interessate dai lavori
Le possibili interruzioni riguarderanno piazza XXV Aprile, piazza Monte Peglia, strada statale 147 Assisana, strada statale 75 Centrale Umbra, via Adige, via Aldo Moro, via Antonio Rosmini, via Armando Piccardi, via Arno, via Atene, via Augusto Renzini, via Bastiola, via Brenta, via Brigata Garibaldi, via Campagna, via Campagna di Bastia, via Ceppaiolo e via Claudio Treves.
Interessate anche via dei Quaranta Martiri di Gubbio, via dell’Acquedotto, via del Partigiano, via del Ruzante, via Don Giovanni Minzoni, via Don Primo Mazzolari, via Enrico Mattei, via Eugenio Curiel, via Ferruccio Parri, via Fosse Ardeatine, via Fratelli Ceci, via Fratelli Cervi, via Fratelli Rosselli, via Fulvio Sbarretti, via Gaetano Salvemini, via Giuseppe Morosini e via Giuseppe Toniolo.
Le altre zone coinvolte a Bastiola
L’avviso comprende inoltre via Gorgo di Ponte, via Gran Sasso, via Grimau, via Guido Brozzetti, via Guido Tozzoli, via Hochberg, via Lago di Bolsena, via Lago di Bracciano, via Lago di Como, via Lago di Garda, via Lago d’Iseo, via Lago di Vico, via Lago Trasimeno, viale del Popolo, via Leon Blum, via Madonna del Capezzale, via Mario Grecchi e via Mario Poletti.
Possibili disagi anche in via Marzabotto, via Monte Amiata, via Monte Catria, via Monte Terminillo, via Monte Vettore, via Nicolò Pistelli, via Padre Massimiliano Kolbe, via Petrignano, via Piero Gobetti, via Po, via Rasella, via Rassinelli, via Salvo D’Acquisto, via San Bartolo, via Santa Lucia e via Scuola di Barbiana.
Completano le aree interessate via Tagliamento, via Tevere, via Ticino, via Velino, via Venanzio Gabriotti, via Vittoria Nenni, via Volontari della Libertà, via XXII Ottobre, Villaggio XXV Aprile, vocabolo Santa Lucia e via del Mec.
Manutenzione della rete di distribuzione
Umbra Acque precisa che le eventuali sospensioni dell’erogazione saranno legate alle operazioni di manutenzione dell’acquedotto. La conclusione della fascia di possibile disservizio è prevista per le ore 6 di mercoledì 2 dicembre.
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