Nuove fototrappole contro l’abbandono di rifiuti
L’Amministrazione Comunale prosegue il percorso di miglioramento dei servizi a favore del decoro
urbano e della pulizia della città con l’implementazione del servizio di fototrappole sul territorio
comunale.
Dopo gli interventi per il miglioramento della raccolta differenziata al mercato e i controlli nei
condomini per valutare la qualità del conferimento dei rifiuti, oggi è stato introdotto un nuovo
strumento per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Le fototrappole saranno installate con un sistema di rotazione a cadenza regolare in diversi punti
della città e delle aree periferiche. L’obiettivo è duplice: prevenire comportamenti scorretti e
sanzionare chi abbandona rifiuti nelle campagne, nei pressi delle ecoisole e in qualsiasi altro punto
del territorio comunale.
«Questo intervento – sottolinea l’Assessora Ramona Furiani – si inserisce in un’azione più ampia
di cura della città, per garantire il rispetto dell’ambiente e il decoro degli spazi pubblici. Solo con la
collaborazione di tutti i cittadini potremo mantenere Bastia pulita e vivibile».
Le fototrappole fungeranno sia da deterrente sia da strumento operativo per individuare e colpire chi
non rispetta le regole. L’Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a conferire
correttamente i rifiuti, contribuendo così alla salvaguardia del territorio.
