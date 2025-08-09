Nuove fototrappole contro l’abbandono di rifiuti

L’Amministrazione Comunale prosegue il percorso di miglioramento dei servizi a favore del decoro

urbano e della pulizia della città con l’implementazione del servizio di fototrappole sul territorio

comunale.

Dopo gli interventi per il miglioramento della raccolta differenziata al mercato e i controlli nei

condomini per valutare la qualità del conferimento dei rifiuti, oggi è stato introdotto un nuovo

strumento per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Le fototrappole saranno installate con un sistema di rotazione a cadenza regolare in diversi punti

della città e delle aree periferiche. L’obiettivo è duplice: prevenire comportamenti scorretti e

sanzionare chi abbandona rifiuti nelle campagne, nei pressi delle ecoisole e in qualsiasi altro punto

del territorio comunale.

«Questo intervento – sottolinea l’Assessora Ramona Furiani – si inserisce in un’azione più ampia

di cura della città, per garantire il rispetto dell’ambiente e il decoro degli spazi pubblici. Solo con la

collaborazione di tutti i cittadini potremo mantenere Bastia pulita e vivibile».

Le fototrappole fungeranno sia da deterrente sia da strumento operativo per individuare e colpire chi

non rispetta le regole. L’Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a conferire

correttamente i rifiuti, contribuendo così alla salvaguardia del territorio.