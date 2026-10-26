Oltre 140 bambini puliscono parchi e sentieri a Bastia Umbra

Scuole e GESENU insieme alla cura degli spazi verdi comunali

📌 FLASH NEWS – Oltre 140 bambini e 17 insegnanti hanno partecipato a «Intrecci di cura» a Bastia Umbra. Ripuliti il Percorso Verde di Campiglione e i parchi vicini. Con GESENU attività sulla raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti.

Oltre 140 alunni delle scuole primarie di Bastia Umbra, accompagnati da 17 insegnanti, hanno raccolto rifiuti lungo un tratto del Percorso Verde di Campiglione e nei parchi vicini. L’intervento si è svolto nella mattinata del 26 ottobre 2026 con “Intrecci di cura”, iniziativa inserita in Puliamo il Mondo, la campagna nazionale di Legambiente per la tutela dell’ambiente e degli spazi comuni.

Equipaggiati con guanti e sacchi, i bambini hanno partecipato alla pulizia delle aree interessate. Le operazioni hanno consentito di raccogliere numerosi sacchi di rifiuti, affiancando all’attività scolastica un’esperienza diretta di educazione civica e responsabilità verso il territorio.

Il contributo del Consiglio comunale dei ragazzi

Alle operazioni ha collaborato la Commissione Ambiente del Consiglio comunale dei ragazzi. I suoi componenti hanno lavorato insieme agli alunni, portando nell’iniziativa il contributo dell’organismo attraverso il quale i più giovani partecipano alla vita della comunità.

L’assessora all’Ambiente Ramona Furiani ha seguito l’intero programma, affiancando i partecipanti nelle diverse attività. Il sindaco Erigo Pecci e l’assessora alle Politiche scolastiche Elisa Zocchetti sono intervenuti per salutare e ringraziare le scuole. Nel loro intervento hanno richiamato il significato educativo della giornata e il ruolo della collaborazione tra istituzioni, insegnanti e realtà locali.

Differenziare i rifiuti attraverso esempi quotidiani

Una parte della mattinata è stata dedicata alla corretta separazione dei materiali, con un percorso curato da GESENU. L’attività interattiva ha affrontato gli errori più frequenti nella raccolta differenziata, utilizzando domande ed esempi legati agli oggetti che i bambini incontrano ogni giorno.

Scontrini, cartoni della pizza, spazzolini da denti e capsule del caffè sono stati tra i materiali presi in esame. Il confronto ha permesso agli alunni di porre domande e chiarire dubbi sul conferimento, collegando le indicazioni ricevute a situazioni concrete.

L’obiettivo educativo comprendeva anche la possibilità di condividere in famiglia le conoscenze acquisite, favorendo comportamenti più consapevoli nella gestione domestica dei rifiuti.

La collaborazione tra scuola e territorio

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha ringraziato la dirigenza scolastica per aver accolto la proposta, gli insegnanti che hanno accompagnato le classi e tutte le scuole aderenti.

Il riconoscimento è stato esteso al Consiglio comunale dei ragazzi, a GESENU, a Legambiente e al Settore Ambiente del Comune, oltre alle persone coinvolte nell’organizzazione e nel servizio di trasporto. Il loro apporto ha reso possibile un programma che ha unito la manutenzione degli spazi pubblici all’apprendimento delle pratiche necessarie per proteggerli.