Pulizia strade e marciapiedi: piano esteso a tutta la rete

Interventi su oltre 400 chilometri lungo il territorio urbano

Prosegue sul territorio comunale una vasta operazione di pulizia e manutenzione di marciapiedi e banchine stradali, un programma che punta a migliorare il decoro urbano, incrementare la sicurezza della circolazione e garantire una maggiore qualità degli spazi pubblici a disposizione dei cittadini.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di cura e valorizzazione del patrimonio urbano e rappresenta uno dei principali investimenti dell’amministrazione nell’ambito della manutenzione ordinaria. Le attività riguardano l’intera rete viaria comunale e sono state organizzate attraverso una nuova pianificazione che consente di raggiungere risultati più estesi rispetto al passato.

La riorganizzazione del servizio ha infatti permesso di ampliare in modo significativo il raggio d’azione degli interventi. Se negli anni precedenti le operazioni interessavano circa 20 chilometri di strade e marciapiedi ogni anno, il nuovo programma consente oggi di operare su oltre 400 chilometri complessivi di percorsi pedonali e banchine distribuiti sull’intero territorio comunale.

Il piano prevede passaggi ripetuti durante l’anno, con una particolare intensificazione delle attività nel periodo compreso tra la primavera e l’autunno. Si tratta della fase in cui la crescita della vegetazione risulta più rapida e richiede una manutenzione costante per evitare che erbe infestanti e vegetazione spontanea compromettano la sicurezza e l’aspetto delle aree pubbliche.

Secondo la programmazione predisposta dagli uffici comunali, le operazioni proseguiranno nei prossimi mesi con un calendario continuo di interventi che si concluderà con un ulteriore ciclo previsto nel mese di ottobre. L’obiettivo è arrivare alla stagione invernale con marciapiedi, banchine e spazi pubblici in condizioni ottimali, limitando la necessità di interventi straordinari nei mesi successivi.

L’attività richiede un importante impiego di personale specializzato e di mezzi operativi. Le squadre incaricate hanno già completato interventi in diverse aree del territorio comunale, comprese la zona industriale e l’area di Cipresso, e continueranno a operare progressivamente nelle altre zone secondo il cronoprogramma stabilito.

Il servizio è inserito nell’ambito delle attività coordinate dal Settore Ambiente e si affianca agli interventi di manutenzione del verde pubblico, dei parchi cittadini e delle alberature gestiti dal Settore Lavori Pubblici. La collaborazione tra i diversi uffici comunali consente di sviluppare un’azione integrata che punta a garantire una gestione più efficiente e capillare degli spazi pubblici.

La manutenzione delle aree lungo la viabilità non produce soltanto benefici dal punto di vista estetico. La rimozione della vegetazione e il mantenimento in efficienza dei percorsi pedonali contribuiscono infatti a migliorare la sicurezza degli spostamenti, favorendo una migliore fruibilità delle infrastrutture urbane da parte di residenti e visitatori.

Gli assessori Furiani e Rosignoli hanno evidenziato come l’intervento rappresenti un segnale concreto dell’attenzione riservata alla manutenzione ordinaria della città. La cura di marciapiedi, banchine stradali e aree verdi viene considerata un elemento essenziale per migliorare il decoro urbano, garantire maggiore sicurezza e contribuire al benessere della comunità.

L’amministrazione comunale ha infine espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla ditta incaricata e dagli operatori impegnati quotidianamente nelle attività sul territorio, sottolineando il ruolo svolto dal personale nell’attuazione di un programma che punta a rendere gli spazi pubblici più ordinati, decorosi e funzionali durante tutto l’arco dell’anno.