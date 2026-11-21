Nei giardini Lucio Camacho una targa per l’Albero della Pace

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra ha celebrato la Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre. Piantati sei lecci nell’area verde del parcheggio di via del Conservificio e poi scoperta ai giardini pubblici Lucio Camacho la nuova targa dell’Albero della Pace.

Il Comune di Bastia Umbra ha celebrato la Giornata nazionale degli alberi sabato 21 novembre con due appuntamenti. La mattinata si è aperta con la piantumazione di sei lecci nell’area verde del parcheggio di via del Conservificio. La celebrazione è poi proseguita ai giardini pubblici «Lucio Camacho», dove è stata scoperta la nuova targa dell’Albero della Pace. Il Comune ha dedicato il primo appuntamento alla tutela del verde urbano e il secondo alla promozione del dialogo e della convivenza.

I sei lecci e il progetto Rete del Verde

La messa a dimora è nata da una proposta di ANAS formulata nell’ambito degli obblighi di reimpianto. Il Comune ha inserito l’intervento nel proprio percorso di valorizzazione delle aree verdi. Di questo programma fa parte anche il progetto Rete del Verde, attraverso il quale l’amministrazione punta a valorizzare il patrimonio arboreo cittadino. I sei esemplari sono stati collocati nello spazio verde che fa parte del parcheggio.

Alla piantumazione hanno partecipato il sindaco Enrico Pecci, l’assessora all’Ambiente Ramona Furiani e il consigliere comunale Alessandro Barbanera. Erano presenti anche i rappresentanti dell’associazione Riambientiamoci.

La targa ai giardini di via Guglielmo Marconi

Il secondo appuntamento si è svolto nei giardini pubblici di via Guglielmo Marconi. Alla scopertura della targa ha partecipato Elisa Zocchetti, assessora con delega alla Pace. La dedica riguarda un albero già presente nei giardini, scelto come simbolo di speranza e convivenza. Con la targa il Comune ha voluto dare alla comunità un punto di riferimento permanente, accessibile anche dopo la celebrazione.

I bambini alla scoperta dell’Albero della Pace

Numerosi bambini hanno preso parte all’iniziativa. Hanno potuto leggere il messaggio inciso sulla targa, avvicinarsi all’albero e toccarne il tronco. Il contatto con la pianta è stato proposto come un gesto simbolico per coinvolgere i più piccoli nella cerimonia. La lettura della dedica e il gesto attorno all’albero hanno dato ai bambini un ruolo diretto nella scopertura della targa.

Nel messaggio che ha accompagnato l’iniziativa, il Comune di Bastia Umbra ha accostato la cura della natura alla responsabilità di promuovere la pace. La dedica nei giardini pubblici richiama l’impegno a coltivare e proteggere entrambe e a trasmetterne il valore alle nuove generazioni.