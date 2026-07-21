Stop ai palloncini, Bastia Umbra vieta i lanci nell’ambiente

Ordinanza contro palloncini e lanterne per tutelare ambiente

🌿 Bastia Umbra dice stop al rilascio di palloncini, lanterne cinesi e altri dispositivi aerostatici. L’ordinanza punta a ridurre l’inquinamento e tutelare biodiversità e decoro urbano. Previste sanzioni da 25 a 500 euro per chi viola il divieto.

Entra in vigore il divieto su tutto il territorio comunale

Il Comune di Bastia Umbra introduce il divieto di rilascio volontario nell’ambiente di palloncini, anche se biodegradabili, lanterne cinesi, nastri colorati, coriandoli e stelle filanti in plastica, oltre ad altri dispositivi aerostatici destinati a disperdersi senza controllo.

Il provvedimento è contenuto nell’Ordinanza sindacale n. 95 del 15 luglio 2026 e rappresenta un nuovo intervento volto a rafforzare le politiche comunali dedicate alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e del decoro urbano, promuovendo comportamenti più sostenibili da parte di cittadini, associazioni e organizzatori di eventi.

Obiettivo ridurre l’inquinamento da materiali dispersi

Alla base dell’ordinanza vi è la volontà di limitare la dispersione incontrollata di materiali che, una volta rilasciati, possono permanere a lungo nell’ambiente. Secondo quanto evidenziato dal Comune, numerosi studi hanno dimostrato che frammenti di palloncini, nastri e materiali analoghi contribuiscono alla diffusione delle microplastiche, rappresentando un rischio per la fauna selvatica, sia terrestre sia marina, che può ingerirli con conseguenze anche gravi.

L’iniziativa si inserisce quindi in un percorso di sensibilizzazione volto a ridurre l’impatto ambientale di pratiche ancora diffuse durante manifestazioni pubbliche e private.

Divieto valido per feste, eventi e cerimonie

L’ordinanza si applica su tutto il territorio comunale e riguarda il rilascio volontario dei materiali indicati durante eventi pubblici e privati. Il divieto interessa feste, sagre, manifestazioni sportive, cerimonie e ricorrenze di qualsiasi natura, con l’obiettivo di evitare che tali oggetti possano disperdersi nell’ambiente dopo il loro utilizzo. Rimane inoltre pienamente in vigore il divieto di abbandono dei rifiuti previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale di igiene.

Un ulteriore passo verso la sostenibilità

Con questa ordinanza l’Amministrazione comunale affianca alle attività di educazione ambientale già promosse sul territorio uno strumento di carattere preventivo. L’obiettivo è ridurre la presenza di materiali plastici dispersi nell’ambiente e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del patrimonio naturale, incentivando comportamenti rispettosi dell’ecosistema anche durante momenti di festa e aggregazione.

Sanzioni fino a 500 euro e controlli della Polizia Locale

L’ordinanza prevede, per chi non rispetterà il divieto, una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro, come stabilito dall’articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. I controlli sull’osservanza delle nuove disposizioni saranno affidati alla Polizia Locale, chiamata a vigilare sul rispetto dell’ordinanza durante eventi e manifestazioni organizzate nel territorio comunale.