La consegna durante il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra ha ricevuto la Libellula della Rete dei Comuni Sostenibili durante il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. L’adesione prevede un monitoraggio annuale e la comunicazione dei risultati alla cittadinanza.

Il Comune di Bastia Umbra ha ricevuto la Libellula della Rete dei Comuni Sostenibili nella mattinata di martedì 17 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La consegna ha richiamato gli impegni assunti dall’amministrazione con l’adesione alla Rete e il legame con il nuovo Piano regolatore, che mette al centro la tutela delle risorse ambientali e la qualità della vita nei quartieri.

Il monitoraggio annuale e i risultati ai cittadini

La scelta della libellula come simbolo richiama il rapporto tra la qualità dell’acqua e lo stato degli ambienti in cui vive. Nel presentarla, l’amministrazione ha collegato questo significato alla domanda su come migliorare le condizioni di vita a Bastia Umbra. Il riferimento all’ambiente si estende così alla vivibilità della città per chi la abita.

Con l’ingresso nella Rete, il Comune si impegna a misurare ogni anno i progressi e a rendere conto degli esiti alla popolazione. La rilevazione periodica permetterà di seguire l’andamento nel tempo. La comunicazione dei risultati consentirà ai cittadini di conoscere i dati sulla sostenibilità del territorio.

Acque, suolo e servizi nel nuovo Piano regolatore

La pianificazione urbanistica partirà dagli elementi del territorio da salvaguardare. Tra le priorità indicate figurano le acque, il paesaggio e la rete ecologica. Questi aspetti saranno il punto di partenza per orientare le scelte sullo sviluppo della città.

Un secondo indirizzo riguarda l’uso del suolo. Il nuovo Piano regolatore dà priorità alla rigenerazione di ciò che è già costruito prima di prevedere ulteriori trasformazioni. La possibilità di recuperare l’esistente viene quindi prima dell’impiego di nuove aree.

Il piano considera anche la distribuzione dei servizi, degli spazi verdi e dei luoghi di incontro. L’obiettivo indicato dal Comune è renderli accessibili vicino alle abitazioni in ogni quartiere. La vicinanza di queste funzioni riguarda la vita quotidiana, dalla possibilità di usufruire dei servizi a quella di trascorrere del tempo all’aperto o incontrarsi negli spazi del quartiere.

Il contributo delle scuole alla pianificazione

Durante la seduta è stato richiamato il principio della Costituzione italiana che tutela l’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni. La presenza in aula del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha collegato quel principio al coinvolgimento dei più giovani nelle decisioni sul territorio.

Il Comune sta già lavorando con le scuole a progetti per la città elaborati a partire dal punto di vista degli studenti. L’intento è portare le loro osservazioni nella pianificazione di Bastia Umbra, dando spazio al modo in cui ragazze e ragazzi vivono la città e immaginano i suoi spazi.