Caccia Village il programma del salone presentazione 8 maggio

Caccia Village il programma – Lunedì 08 Maggio ore 10,45 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini – Perugia verrà presentato al pubblico e alla stampa Caccia Village, il Salone Nazionale della Caccia e del Tiro, punto di riferimento a livello nazionale per il settore venatorio e per il tiro a volo, in programma presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra dal 12 al 14 Maggio.

A presentare l’edizione n°11 del Caccia Village, oltre all’ideatore e organizzatore Andrea Castellani, l’Assessore alle politiche Agricole e Agroalimentari con delega alla Caccia della Regione Umbria Roberto Morroni, il Sindaco del Comune di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri, la curatrice di “Cibo Selvaggio” Chiara Comparozzi.

Tra le novità che verranno presentate, la nuova area tematica Park Village dedicata al lifestyle del cacciatore e al suo rapporto con l’ambiente, il palinsesto formativo che vede riunite per la prima volta insieme le 5 scuole italiane di caccia più importanti per un’offerta formativa di altissimo livello, la mostra mercato delle filiere del bosco all’interno dell’area Cibo Selvaggio, le nuove linee di tiro a Piancardato per la canna rigata. Convegni, dibattiti, corsi certificati e tavole rotonde completano l’offerta di Caccia Village che per l’edizione 2023 amplia l’area espositiva con oltre 240 espositori e la presenza dei principali brand internazionali di settore.