8 marzo Giornata internazionale della donna iniziative a Bastia Umbra

8 marzo il programma della Giornata internazionale della Donna si arricchisce di emozioni ed iniziative a Bastia Umbra Integriamo con piacere il programma delle manifestazioni per la Giornata Internazionale della Donna con due preziosi contributi video, elaborati e prodotti rispettivamente dal Cug (Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità) e dall’Ass.

Corale Città di Bastia, realtà che ringraziamo per la volontà di partecipare al programma delle iniziative per una Giornata così importante e significativa quale è quella dedicata ai Diritti delle Donne. I mille volti della donna – Gli Auguri del CUG Comune di Bastia Umbra raccontati con Immagini e Parole In occasione della Giornata internazionale della Donna, lunedì 08 marzo 2021, il CUG Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Comune di Bastia Umbra, presenterà un video messaggio di auguri dedicato alle Donne.

© Protetto da Copyright DMCA

Il Comitato ha raccolto fotografie, video, poesie e frasi, originali donati da alcuni dipendenti del Comune per raccontare i Mille Volti della Donna. Il video, che verrà pubblicato sui principali canali mediatici istituzionali, è un omaggio intimo e condiviso alla donna nei sui innumerevoli aspetti, perché in questo momento di così grande difficoltà il ruolo della donna nella società, in famiglia e nel mondo del lavoro sia riconosciuto come sinergico valore e opportunità nei ruoli e nelle mansioni, contributo attivo e fattivo al benessere collettivo.

8 Marzo per le Donne, 8 Marzo Sempre. Volta la carta

Video dell’Associazione Corale Città di Bastia Nel calendario civile della nostra città, non poteva mancare la partecipazione dell’Associazione Corale Città di Bastia alla Giornata della Donna. Saranno le ragazze del Giovanile Aurora a dare il proprio contributo, con un brano di Fabrizio De André, “Volta la carta”, perfetta per accompagnare tutte le ragazze che si affacciano alla vita adulta come Angiolina, la protagonista, con un po’ di ingenuità, ma non disarmate.

La vita come un gioco di tarocchi, ad ogni carta voltata si presenta un ostacolo o un successo, le lacrime o la gioia, l’amore o la delusione. Ma la carta suggerisce anche la soluzione, la chiave per interpretare e per modificare la propria storia. Sono le virtù che segnano la strada, l’amore per la conoscenza, la creatività, la fiducia in se stesse, la ricerca dell’equilibrio interiore, la passione, il talento, il coraggio.

E i giorni vissuti si fanno esperienza e diventano strumenti per affrontare le piccole o grandi guerre di ogni giorno. E Angiolina “canta vittoria, chiama i ricordi con il loro nome, volta la carta e finisce in gloria”.