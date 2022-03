Chiama o scrivi in redazione

A Bastia un incontro per gestione e accoglienza profughi ucraini

Si è tenuto un incontro nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale per il coordinamento dell’accoglienza e degli aiuti in favore dei cittadini ucraini con il Sindaco Paola Lungarotti, i rappresentanti del Gruppo di lavoro costituito per l’emergenza, espressione di tutto il Consiglio Comunale, la Consulta del Sociale, i presidenti e i vice presidenti delle altre consulte, il Parroco di Bastia Umbra Don Marco Armillei, la responsabile della Caritas di Bastia Umbra.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Sono state raccolte e condivise con il supporto del Settore Servizi Sociali, le esigenze operative e le procedure per efficientare al meglio la gestione dell’accoglienza, del soccorso e dell’assistenza delle persone in fuga dalla guerra.

Nell’importanza di dotarsi di una rete di coordinamento coesa per garantire a tutte le persone, le donne e i bambini che arrivano a Bastia Umbra e in previsione di un aumento del flusso migratorio, l’Amministrazione Comunale e le associazioni del terzo settore hanno deciso di operare su due livelli paralleli, sull’accoglienza e sull’attenzione alle necessità quotidiane.

Per quanto riguarda l’accoglienza, si invitano coloro che intendono dare la propria disponibilità di unità abitative, singoli appartamenti o accoglienza nella propria abitazione di nuclei familiari, persone singole, in fuga dalle zone del conflitto in corso, a darne comunicazione attraverso i seguenti numeri telefonici: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 075 8018 255/225, o Staff del Sindaco 075 8018203/318. Sono Attivi inoltre i seguenti indirizzi mail:

Paola Lungarotti: sindaco@comune.bastia.pg.it

Daniela Brunelli: daniela.brunelli@comune.bastia.pg.it

Catia Degli Esposti: catia.degliesposti@comune.bastia.pg.it

Laura Servi: laura.servi@comune.bastia.pg.it

Lucio Raspa: lucio.raspa@comune.bastia.pg.it

Si ricorda che sul sito del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it in home page è attivo un apposito spazio “Emergenza Ucraina” con un vademecum, con la modulistica, le normative di riferimento per chi ospita e per chi arriva dall’Ucraina seguendo le informazioni della Prefettura di Perugia.

Per sostenere la catena di solidarietà, per corrispondere attenzione anche alle necessità quotidiane durante la permanenza dei profughi ucraini nel nostro Comune è stato aperto un conto corrente apposito intestato a “Centro di Volontariato Sociale Bastia Umbra E.T.S – O.D.V” Causale – Pro Ucraina Bastia” il cui Presidente è Don Marco Armillei, Parroco delle parrocchie di San Michele Arcangelo e San Marco Evangelista di Bastia Umbra. Gli aiuti versati su detto conto corrente saranno esclusivamente destinati alle necessità dei profughi dopo un’attenta valutazione dei bisogni da tutto il Gruppo di lavoro per l’Emergenza Ucraina costituito dal Comune e dal Terzo Settore

IBAN: IT71G0200838282000106377286

Unicredit Bastia Umbra (Piazza Mazzini)