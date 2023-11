Abita Infissi Bastia, prima sconfitta per le ragazze della serie C

Nella quarta giornata del campionato regionale di serie C di pallavolo femminile, l’Abita Infissi Bastia è stata superata in casa dal Sangemini per 2-3 con i seguenti parziali: 18-25; 25-19; 25-22; 18-25; 12-25. La gara giocata a Pierantonio, dove la squadra bastiola disputa le gare casalinghe in questa stagione, ha visto un inizio favorevole alle ospiti capaci di sfruttare le incertezze delle padrone di casa e portarsi avanti. Buona reazione delle biancoceleststi dell’Abita Infissi che trovavano la continuità necessaria per invertire l’andamento della partita e prima impattavano e poi si portavano avanti nel computo dei set.

Il Sangemini non abbassava la guardia e rimandava l’esito al tie break. Inizio equilibrato poi le ospiti si portavano in vantaggio e nonostante il tentativo di rimonta delle bastiole ottenevano la vittoria con spartizione dei punti.

Una partita che è stato il primo test tra squadre di alta classifica, dimostrando che sarà un campionato incerto per l’equilibrio tra le squadre pretendenti alle posizioni di vertice. Una partita dalla quale le 2 squadre inizieranno a trarre le opportune considerazioni per il proseguo del torneo. La formazione dell’ Abita Infissi Bastia del Presidente Fabio Coraggi sarà impegnata nel prossimo turno in trasferta nella vicina Santa Maria Degli Angeli contro il Volley Giovanile Assisi. La gara si giocherà al Palasir Sabato 18 Novembre alle ore 20.30.