Attività acconciature ed estetiste facoltà di apertura al pubblico tutti i giorni

Le attività di acconciature ed estetiste a Bastia Umbra hanno facoltà di apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle 07.00 alle 22.00 Da oggi fino al 31 luglio con ordinanza del Sindaco N. 118 è stata ampliata la fascia oraria giornaliera dalle 07.00 alle 22.00 per tutto il periodo dello stato di emergenza come deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. L’Amministrazione comunale intende facilitare la ripresa delle attività ponendo in essere ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e dei fruitori di tali servizi.

Con il fine di garantire il necessario distanziamento sociale si è ritenuto di ampliare la fascia oraria giornaliera di esercizio nonché di disporre la deroga dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività di acconciature ed estetiste. L’ordinanza è stata firmata anche nel rispetto della nota presentata in data 19.05.2020 da parte di CNA Umbria.

Nell’ordinanza sindacale inoltre è espresso l’obbligo dell’esposizione, da parte di tutti gli esercenti delle attività di acconciatore ed estetista, in modo ben visibile al pubblico anche dall’esterno, di cartelli indicanti l’orario prescelto e le eventuali giornate di chiusura