I Sindaci del Comune di Bettona, Valerio Bazzoffia, e del Comune di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, da tempo impegnati congiuntamente nel monitoraggio e nella valutazione dei fenomeni di molestia olfattiva derivanti dalle attività di natura zootecnica attraverso il confronto con Asl, Arpa e funzionari del proprio Comune, recependo favorevolmente la nota dell’Azienda USL1 del 4 maggio u.s. in cui si sollecita la necessità di istituire un tavolo tecnico interistituzionale, comunicano di aver inviato ai Soggetti designati in prima istanza, Regione – Asl – Arpa, la richiesta di procedere celermente all’attivazione del tavolo tecnico sopra richiamato invitandoli a designare i propri referenti.

Al tavolo tecnico interistituzionale potranno altresì far parte le associazioni di categoria, gli operatori del settore, i portatori di interesse.

E’ importante per tutti, operatori del settore e cittadini, privati e pubblici, promuovere un rapporto di equilibrio tra attività zootecniche e tutela del benessere collettivo. E’ impegno da parte degli Enti fare in modo che l’equilibrio auspicato salvaguardi gli interessi di tutti: il tavolo tecnico interistituzionale individuerà a tal fine strumenti e modalità condivisibili e legittimati dalle norme vigenti con il concorso e la presenza di tutti i soggetti necessari.

E’ lo strumento che raccoglie e fa tesoro di tutte le iniziative già intraprese, tra le quale incontri con gli operatori del settore, Regione, Asl , Arpa e cittadini; uno strumento concreto e rispettoso di tutte le istanze che afferiscono alle attività zootecniche presenti nei territori di Bettona e Bastia Umbra.

Attività zootecniche del territorio, tavolo tecnico a Bastia e Bettona