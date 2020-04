Scrivi in redazione

Autorizzata proroga accensione impianti di riscaldamento

Con Ordinanza N. 93 del 17-04-2020 autorizzata proroga accensione impianti di riscaldamento Con Ordinanza N. 93 del 17-04-2020 è stata autorizzata nel Comune di Bastia Umbra l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 17 aprile 2020 al 30 aprile 2020 in tutti gli edifici del territorio comunale per 4 ore giornaliere, qualora ritenuta necessaria, per sensibile abbassamento della temperatura nelle ore mattutine e serali.

Il testo integrale dell’Ordinanza è consultabile sul sito www.comune.bastia.pg.it (sezione Ordinanze)

Ordinanza del Sindaco n. 93 del 17-04-2020

ufficio: settore lavori pubblici

oggetto: accensione impianti di riscaldamento