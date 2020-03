Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio, lutto per morti covid-19

Messaggio del Sindaco Paola Lungarotti alla cittadinanza: “Oggi, alle ore 12.00, osserverò un minuto di silenzio in segno di lutto per le vittime del Covid-19, per le loro famiglie, per i Comuni più colpiti da questa terribile emergenza, per onorare gli operatori sanitari; rendendo onore alla bandiera italiana esposta a lutto – come richiesto da Anci, nella persona del Presidente Decaro, i Sindaci italiani contemporaneamente esterneranno questo gesto di solidarietà nazionale.

Il minuto di silenzio può essere osservato anche da tutti quei cittadini che nelle loro abitazioni vorranno condividere questo momento di affetto fraterno verso chi non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro un nemico invisibile che sta mettendo a dura prova l’umanità intera.

Uniamoci forti in questa lotta rimanendo in casa, resistiamo, evitiamo qualsiasi contatto con l’esterno che non sia davvero necessario. Un saluto caro a tutti Voi”