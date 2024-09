Bastia Calcio 1924 presenta la stagione 2024-25 in Eccellenza Umbra

Si è svolta ieri, presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, la presentazione ufficiale della stagione 2024-25 del Bastia Calcio 1924, squadra che prenderà parte al campionato di Eccellenza Umbra. All’evento hanno partecipato non solo i dirigenti e i giocatori del club, ma anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui il Sindaco e l’Assessora Ramona Furiani, che hanno offerto il loro sostegno e incoraggiamento per la stagione ormai imminente. Presenti anche numerosi tifosi, che hanno dimostrato grande entusiasmo in vista dell’inizio del nuovo campionato.

L’incontro ha rappresentato un momento di grande importanza per il club, che si appresta a vivere una nuova avventura dopo il successo della scorsa stagione, culminata con la promozione in Eccellenza. La squadra, guidata dal nuovo allenatore, Mister Alessandria, ha svelato i dettagli delle strategie che saranno adottate durante il campionato, oltre a presentare i nuovi acquisti che rinforzeranno la rosa.

Il debutto ufficiale della stagione è previsto per sabato 7 settembre, quando il Bastia affronterà il Sansepolcro allo stadio Carlo Degli Esposti. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.45, e sarà l’occasione per vedere all’opera la nuova formazione e le tattiche che Mister Alessandria ha preparato per affrontare gli avversari.

Durante la presentazione, il Sindaco ha rivolto un discorso alla squadra e ai presenti, sottolineando l’importanza dell’impegno e della responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. “È fondamentale adottare l’atteggiamento giusto, lo stesso che vi ha portato a ottenere una promozione importante lo scorso anno”, ha dichiarato il Sindaco. “Sono sicuro che affronterete tutte le partite con la stessa determinazione e spirito di squadra. Da parte dell’Amministrazione comunale, vi rivolgo i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni”.

Il Sindaco ha inoltre rimarcato l’importanza del ruolo dei tifosi e della comunità nel sostenere il Bastia Calcio, esprimendo la speranza che la stagione 2024-25 possa regalare momenti di gioia e successi non solo alla squadra, ma anche a tutti coloro che la supportano. “Ora il campionato è alle porte, e sono certo che la città di Bastia saprà fare la sua parte per sostenere i giocatori e lo staff tecnico”, ha concluso.

La presentazione è stata anche un’occasione per i tifosi di incontrare i nuovi giocatori che sono stati aggiunti alla rosa durante il mercato estivo. La dirigenza ha illustrato le mosse compiute per rafforzare il gruppo, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli del campionato di Eccellenza. Non sono mancati gli applausi e gli incoraggiamenti da parte dei presenti, che hanno mostrato grande fiducia nelle potenzialità della squadra e del nuovo staff tecnico.

Il campionato di Eccellenza Umbra 2024-25 si preannuncia impegnativo, con numerose squadre pronte a contendersi il titolo. Il Bastia Calcio, forte del sostegno dei propri tifosi e dell’esperienza maturata nella scorsa stagione, affronterà ogni partita con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti.

Il debutto contro il Sansepolcro sarà il primo banco di prova per il nuovo allenatore e per i giocatori, molti dei quali hanno già dimostrato il loro valore in allenamento. La squadra cercherà di partire con il piede giusto, puntando a una vittoria che possa dare fiducia e slancio per il prosieguo della stagione.

In conclusione, la presentazione della stagione 2024-25 del Bastia Calcio ha rappresentato un momento di forte partecipazione e unione tra squadra, tifosi e istituzioni locali. Tutti si sono mostrati pronti a sostenere il club in questa nuova avventura, con l’obiettivo comune di ottenere risultati significativi e di consolidare il ruolo del Bastia Calcio nel panorama calcistico regionale.