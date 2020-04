Bastia Per voi, sui colori dei quattro rioni del Palio

Sui colori dei quattro rioni del Palio de San Michele uniti con le mani di tutti i volontari che ogni giorno rinnovano il loro impegno per salvaguardare, proteggere e aiutare la propria città. Le mani di chi dona soldi, cibo, beni di prima necessità, mascherine, di chi ha donato e dona quello che può. Donazioni, solidarietà, dai nostri concittadini per i nostri concittadini.

Nell’ambito delle misure di supporto alla popolazione per fronteggiare l’emergenza COVID-19 sono stati attivati i seguenti conti correnti e servizi:

– Per le Associazioni di Volontariato di Bastia Umbra sempre vicini, sempre presenti, il conto corrente “Comune di Bastia Umbra Emergenza Covid 19, IBAN IT 40 K 01030 38280 000001594965 – Banca Monte Dei Paschi Di Siena spa.

– Per le donazioni per solidarietà alimentare Covid-19 C/C dedicato IT 46 W01030 38280 000001595430 sempre Banca Monte dei Paschi di Siena spa, intestato a Comune di Bastia Umbra donazioni per solidarietà alimentare Covid-19, un aiuto per incrementare il fondo a disposizione per i buoni spesa, tante sono le domande di chi ha bisogno.

– E’ stato attivato “Fare rete tra Ascolto e Parole”. Un servizio di ascolto, supporto e sostegno psicologico ai tempi del Covid-19 attivo dal 10 aprile al 31 luglio. Il servizio “Fare rete tra ascolto e parole” è organizzato dal Comune di Bastia Umbra-Settore Sociale, in collaborazione con Usl Umbria1, l’Associazione Piccoli Gesti, la Dott.ssa Luciana Silvestris, il Punto d’Ascolto del Centro Antiviolenza, il Giunco Genitori e Amici dei Disabili, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il Monastero Benedettino di Sant’Anna, è un aiuto, un appoggio, per quel confronto che condiviso diventa sostegno. Il servizio è gratuito e non prevede interventi di natura clinica.

– Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di isolamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 da Camst. Un altro modo per superare le difficoltà con la professionalità di Camst Group, azienda che si occupa della ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune di Bastia Umbra. Nasce così “Camst è di casa”, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole. Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa, sul sito https://camstgroup.com/ camstedicasa