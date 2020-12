Bastia Umbra, bando per sponsorizzare una delle rotatorie del territorio

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha approvato il bando che darà la possibilità ad aziende e associazioni di “sponsorizzare” e quindi prendersi cura di una delle rotatorie presenti sul territorio comunale, tutte poste su strade molto trafficate.

Si tratta di selezionare soggetti a cui affidare la manutenzione di queste aree, con la possibilità di installare cartelli pubblicitari della propria attività.

“Per un territorio sempre più bello e curato c’è bisogno della collaborazione di tutta la comunità anche adottando una rotonda. Un’altra modalità di interesse per il proprio territorio per sentirlo spazio vitale, esteticamente piacevole per chi vi abita e per tutti coloro che lo frequentano”, così l’Assessore ai Lavori Pubblici riassume il senso di questa iniziativa.

L’atto convenzionale di “adozione”, avrà durata di 5 anni e riguarderà le seguenti rotatorie stradali:

area verde adiacente alla rotatoria di Via Rosi e allaS.R.147;

area verde relativa alla rotatoria di Via Bastiola, Viale del Popolo, Via S.Bartolo e Via Mattei;

dell’area verde relativa alla rotatoria di Via degli Ippocastani, Via Sacco e Vanzetti e Via dei Pioppi;

dell’area verde relativa alla rotatoria di Via Cipresso, Via Madonna di Campagna, Via Hocberg e Via Berlino.

Il Bando su sito del Comune di Bastia Umbra, scadenza 27 gennaio.

https://www.comune.bastia.pg.it/Avvisi

Nella sezione AVVISI: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR AI QUALI AFFIDARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.4 AREE VERDI DI ARREDO STRADALE, MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.

/Ufficio Staff del Sindaco – Comune di Bastia Umbra