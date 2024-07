Bastia Umbra dà il benvenuto all’estate: inaugurati i centri estivi per i più piccoli!

L’estate 2024 a Bastia Umbra è iniziata con un evento speciale per i più piccoli. I centri estivi comunali hanno aperto le loro porte, segnando l’inizio ufficiale dell’estate per i bambini della città. Questa mattina, il Sindaco Erigo Pecci e Giuseppa Anatra, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra, hanno visitato i bambini per augurare loro un’estate ricca di attività, giochi, animazione e momenti di divertimento.

I centri estivi, destinati ai bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, si svolgeranno presso la Scuola d’Infanzia G. Pascoli, con “La Banda dei Marmocchi“, e presso la Scuola d’Infanzia XXV Aprile, con “La Tana dei Birbanti”. Questi centri offriranno un ambiente sicuro e stimolante per i bambini durante i mesi estivi, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco e l’interazione sociale.

Le iscrizioni ai centri estivi sono aperte dal 28 maggio presso il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 075/8018284 – 329 – 220.

In conclusione, l’inaugurazione dei centri estivi segna l’inizio di un’estate entusiasmante per i più piccoli di Bastia Umbra. Con una varietà di attività e programmi, i bambini avranno l’opportunità di divertirsi, imparare e crescere in un ambiente sicuro e accogliente. Il Sindaco Pecci e la signora Anatra hanno espresso la loro gioia per l’inizio di questa nuova stagione, augurando a tutti i bambini un’estate indimenticabile.