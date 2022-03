Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra e la Giornata nazionale dedicata alle Vittime del Covid-19

“Non servono cerimonie eclatanti per ricordare i nostri cari, familiari e amici, conoscenti che se ne sono andati soli, senza poter avere il conforto della vicinanza dei familiari, distrutti essi stessi per quanto stava succedendo. Una esperienza terribile e dolorosa che nessuno di poi poteva prevedere, che ci ha visto reagire e aiutare come comunità, ma il prezzo piu caro l’hanno pagato loro, quei concittadini e concittadine – purtroppo numerosi, soprattutto se confrontati con i numeri della nostra popolazione – che hanno perso la vita a causa della pandemia”. Sono state queste le parole del Sindaco Paola Lungarotti alla cerimonia di commemorazione delle vittime della pandemia da

Covid-19.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

Dopo la deposizione della corona di alloro alla stele dedicata alle vittime, nello spiazzo antistante l’ingresso del Municipio, insieme agli Assessori Brunelli e Franchi in rappresentanza della Giunta Comunale, il Sindaco ha ringraziato per la loro presenza le forze di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, l’Ass. Carabinieri in congedo, la Parrocchia di San Michele, la cittadinanza e i dipendenti comunali. Tra i presenti, anche i familiari di alcune vittime della pandemia che hanno voluto condividere con la comunità il loro dolore e il ricordo dei propri cari”