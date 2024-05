Bastia Umbra: Presentazione dei Candidati a Sostegno di Erigo Pecci

Un incontro festivo per scoprire le proposte e i volti delle sei liste elettorali.

Il prossimo sabato 11 maggio segnerà un momento cruciale per la comunità di Bastia Umbra, con la presentazione ufficiale dei candidati che sosterranno Erigo Pecci nelle prossime elezioni comunali. L’evento si terrà alle ore 19:00 nei Giardini Pubblici Lucio “Camacho”, dove i cittadini avranno l’opportunità di incontrare direttamente i 92 candidati delle sei liste elettorali.

Questo appuntamento è il risultato di mesi di duro lavoro e dedizione da parte di numerosi volontari e sostenitori, che hanno contribuito a formare un solido gruppo di persone pronte a mettere le loro competenze e la loro passione al servizio della città. L’incontro è concepito non solo come una presentazione formale, ma come una vera e propria festa comunitaria, con musica, cibo, bevande e un’atmosfera di festosa condivisione.

Erigo Pecci, figura centrale di questo movimento, ha espresso profonda gratitudine per tutti coloro che si sono impegnati nella campagna, sottolineando l’importanza di questo evento come punto di svolta nella loro missione collettiva di rinnovamento urbano. “Questo sabato rappresenta un’altra tappa fondamentale nel nostro viaggio insieme, una giornata di festa e di unione, dove l’entusiasmo e il sostegno della comunità si fondono per celebrare il futuro di Bastia,” ha affermato Pecci.

L’iniziativa “Uniti per Bastia” riflette un forte spirito di collaborazione e di ottimismo, con l’intento di stimolare un dialogo aperto tra i candidati e i cittadini. È un’opportunità per gli elettori di conoscere meglio le proposte e le visioni delle persone che potrebbero presto rappresentarli, rafforzando così il tessuto democratico e partecipativo della città.

Con un occhio sempre rivolto al futuro, l’evento di sabato si propone di essere un catalizzatore per il cambiamento, invitando tutti i membri della comunità a prendere parte attiva nel processo elettorale e a contribuire con idee e proposte per una Bastia Umbra migliore. Questo raduno non è solo un momento di festa, ma anche una dimostrazione di unità e di impegno collettivo verso un obiettivo comune di progresso e sviluppo per la città.