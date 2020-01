Calcio, serie D, termina in parità Aglianese Bastia 1-1

da Lorenzo Capezzali

Un pari e patta esterno tra Aglianese e Bastia per 1-1 dopo una gara piacevole e fitta di avvenimenti di cronaca durante la quale i locali hanno cercato in tutte le maniere di venirne a capo. Il Bastia si presenta con le polveri in zona d’offesa dell’Aglianese con combinazioni di gioco positivi. In una di queste al 55’ Felici del Bastia porta in vantaggio i suoi al termine di una azione ficcante con traduzione in goal di Felici.

Spronato dal vantaggio, il Bastia tira dritto verso la vittoria ma i toscani tengono botta. Rozzi e Nieri i piu’ ispirati dell’Aglianese che stringe d’assedio la meta’ biancorossa. Bastia sulle barricate che capitola all’88’ per il piede di Malotti, lesto a battere a rete. Un pareggio che acconta entrambe le formazioni con un leggero passo avanti del Bastia. Ma la formazione di mister Ortolani occorre molto di più per guardare avanti nella classifica generale.

AGLIANESE: Ubirti, Di Vito, Gianneschi, Lunghi, Ghidotti, Videtta, Ballardini, Giannini, Coralli, Malotti, Balla. A disp.: Bacci, Collecchi, Zellini, Becagli, Giometti, Granucci, Rozzi, Nieri, Panelli. All.: ColombiniFrancesco

BASTIA: Meniconi, Marconi, Bolletta, Menchinella, Briganti, Belloni, Rosignoli, Taifour, Del Sante, Felici, Bokoko. A disp.:Maniglio, Baldoni, Muzhani, Corriale, Ardone, Antonini, Boninsegni, Rondoni, Ventanni. All.: Ortolani Gianpiero

ARBITRO:Esposito Na

MARCATORI: 55′ Felici (B), 88′ Malottirig. (A)