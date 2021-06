Centro Estivo Parrocchiale organizzato dall’oratorio ANSPI

L’Oratorio ANSPI “Angeli Custodi” di Ospedalicchio organizza un Centro Estivo Parrocchiale per bambini dai 6 ai 12 anni. La durata prevista è di 4 settimane a partire dal 5 Luglio. L’orario di apertura sarà dalle 8 alle 13. Saranno svolte molteplici attività avvalendosi anche della collaborazione del Gruppo Scout “Ponte San Giovanni 1”.

Essendo limitati i posti disponibili a causa della normativa Covid, chiunque fosse interessato è invitato a contattare quanto prima i numeri sotto indicati. La quota di partecipazione è di euro 35,00. Per chi non è in possesso della tessera ANSPI è obbligatoria l’iscrizione con quota associativa al costo una tantum di euro 10. Non sono previste riduzioni nel caso di iscrizioni multiple. É possibile dare adesione anche per un numero di settimane ridotte.

Per info:

ELISA 338 7217615

DEBORAH 338 6325989

ENZO 328 3986892