Comincia oggi al Country sporting club il Torneo di tennis Città di Bastia

BASTIA UMBRA (PG) – E’ cominciata oggi 28 agosto la quinta edizione del Torneo Città di Bastia. Come di consueto il torneo organizzato dall’A.S.D. Tennis Country Sporting Club ha messo insieme un numero record di iscritti, suddivisi in due tabelloni. Ben 181 atleti si contenderanno i quattro trofei in palio, ovvero: il tabellone di terza categoria, la conclusione di quarta (riservata alle categorie 4.1 e 4.2, ndr), il tabellone limitato a 4.3 e la conclusione dedicata ai non classificati.

Il tabellone di terza scatta con i suoi 75 atleti e senza un vero favorito, almeno sulla carta. Non prenderà parte al torneo nessun giocatore con classifica 3.1, focus quindi sui 3.2, naturali teste di serie del tabellone stesso. Alberto Cianelli, bastiolo di nascita ma portacolori dello Junior tennis club Perugia è uno di questi; dello Junior tennis club anche Paolo Catanzaro, anch’egli 3.2. Difende i colori dell’altro circolo più importante di Perugia, il TC Perugia, Diego Fornaci; gioca in casa altresì Luca Piobbico (ASD Tennis Country Sporting Club Bastia).

Attenzione però anche agli outsider: segnaliamo il vincitore di due recenti tornei limitati a 3.3, Gianluca Cici (3 T Tennis Academy), impostosi sia a Montefalco che a Torgiano. Menzione particolare anche per i due finalisti dei tornei sopra citati, ambedue 3.3: Nicola Minelli (3T Tennis Academy) e Andrea Speranza (Junior Tennis Club Perugia). Fari puntati anche su un rappresentante del Tennis Country Sporting Club, Edoardo Reali; il nativo di Bettona è stato protagonista di ottimi risultati in stagione, non ultima la semifinale raggiunta nel torneo di terza categoria di Colombella, dove è stato sconfitto dall’eugubino Pietro Ledda, finalista nel 2019 a Bastia.

Una vera lotta per quanto concerne il tabellone limitato a 4.3; addirittura 106 i tennisti pronti a darsi battaglia, a partire da una nutrita pattuglia di non classificati. Difficile individuare un favorito.

Le aspettative dei padroni di casa Giacomo Bolletta e Fabio Rometta sono da posizioni importanti, così come la finale raggiunta a Torgiano nel limitato a 4.2 dal giovanissimo Fabio Zappacenere (Gryphus T.C.) è un ottimo biglietto da visita per approcciarsi a queste due settimane con il piglio giusto.

Tanti i circoli, e di conseguenza le cittadine, rappresentati: oltre alle ovvie Bastia ed Assisi per motivi geografici e di tradizione, ci sono atleti che provengono da Perugia, Torgiano, Umbertide, Todi, Foligno, Spoleto, Gubbio, Corciano e Tavernelle. Inoltre vi sono anche degli agonisti che arrivano da altre regioni, quali la zona di Bologna e quella Roma, per dare un tocco di esterofilia in più ad una manifestazione che si distingue anche quest’anno come una di quelle più ricercate dell’intero panorama umbro, per quanto concerne le categorie terza e quarta.

ELENCO ISCRITTI:

CLASSIFICA 3.2

Alberto Cianelli, Paolo Catanzaro, Luca Piobbico, Diego Fornaci.

CLASSIFICA 3.3

Gianluca Cici, Andrea Speranza, Marco Gravino, Nicola Minelli, Marco Budelli, Francesco Mattioli, Silvano Castignani, Paolo Pistecchia, Luca Brufani.

CLASSIFICA 3.4

Edoardo Tomassi, Michele Cipiciani, Andrea Dozi, Paolo Scatoloni, Matteo Angeloni, Gianluca Orsini, Andrea Pucci.

CLASSIFICA 3.5

Gianluca Chiabolotti, Giacomo Gigliarelli, Gabriele Pegolo, Daniele Perini, Gabriele Francioli, Luca Granalli, Luigi Martini, Edoardo Roscini, Pietro Verducci, Matteo Gigliarelli, Mirco Vantaggi, Andrea Boni, Edoardo Reali, Leonardo Migliaccio, Filippo Proietti, Pietro Maria Mariotti, Andrea Ronchi

CLASSIFICA 4.1

Francesco Metelli, Fabrizio Filippucci, Nicolas Finamonti, Alberto Fioriti, Damiano Marinelli, Natalino Donati, Luca Filipponi, Giorgio Luparini, Gianpiero Pelliccia, Carlo Cianelli, Paolo Castignani, Francesco Paparelli, Stefano Falaschi, Michele Fioretti

CLASSIFICA 4.2

Maurizio Pergalani, Alberto Forti, Salvatore Chiacchiarini, Alessandro Pippi, Giorgio Filipponi, Marco Mangiacarne, Graziano Iacopino, Gianluca Sforna, Roberto Metelli, Matteo Fagiani, Alessandro Pinelli, Nico Cassetta, Corrado Borghi, Cristian Passerini, Alessio Casagrande, Antonio Giovinazzo, Federico Paoletti, Marco Marchini, Andrea Santoni, Cosimo Salvatici, Francesco Pelliccia, Luciano Atanasi

CLASSIFICA 4.3

Giacomo Bolletta, Simeone Maria Francesco Ripi, Davide Ascani, Antonio Argentino, Flavio Ercolanetti, Francesco Calandrini, Sergio Gionta, Fabio Rometta, Riccardo Budelli, Saverio Gatti, Davide Filippini, Gabriele Saveri, Michele Cinelli, Mario Nardelli, Fabio Stramaccioni, Massimo Agostinelli, Gianni Rapicetta, Luca Angelini, Enrico Bottoni, Giancarlo Fedi, Alessandro Brunelli, Marcello Pace, Marco Betti, Francesco Meloni, Daniele Pegolo, Alessandro Del Vecchio,

CLASSIFICA 4.4

Mauro Lecce, Simone Zucchetti, Davide Zappacenere, Gian Marco Bianchi, Tommaso Manuali, Alessio Menghini, Luca Saracini, Francesco Lillacci, Antonio Angeloni.

CLASSIFICA 4.5

Enrico Mezzasoma, Simone Marcelli, Gabriele Montanucci, Roberto Matarazzo, Fabrizio Puccetti, Roberto Francois, Andrea Fragola, Simone Finocchietti, Lorenzo Vannucci, Mauro Mancini, Giulio Bertoldi, Marco Castellani, Roberto Orsini, Luca Cetra, Danilo D’Acunzo, Francesco Scarcella.

CLASSIFICA 4.6

Simone Muccino, Marco Gradassi, Alessandro Laurenzi, Francesco Cesarini, Matteo Cacciamani, Carlo Moretti, Andrea Checcarelli, Carlo Andrea Pennazzi, Francesco Calzola.

CLASSIFICA 4 NC

Gianguido Cucciarelli, Andrea Fatabbi, Marco Gubbiotti, Matteo Ranocchia, Matteo Pucino, Giacomo Mazzola, Vadim Lahoda, Alessandro Siena, Alberto Moroni, Paolo Businelli, Andrea Manganello, Michele Fioravanti, Fabio Passeri, Mario Carli, Francesco Sorignani, Edoardo Farinelli, Mauro Fenci, Alessio Baiocco, Matteo Tognoloni, Emanuele Mariotti, Massimo Armeno, Maicol Ciaccini, Luca Manini, Andrea Meniconi, Mattia Moretti, Leonardo Passeri, Giuseppe Paolicelli, Mirco Perugini, Paolo Mancini, Marco Cardinali, Federico Maestrini, Luca Maestrini, Mirco Battistoni, Riccardo Ragni, Riccardo Santoni, Daniele Ricci, Roberto Pierotti, Nicholas Mencarelli, Francesco Paolini, Andrea Novelli, Daniele Grigi.

ALBO D’ORO TORNEO:

2016

3° CAT – Brunelli Simone (3T Tennis Academy)

4°CAT Maschile – Minio Alessandro (Tennis Country Sporting Club)

4° CAT Femminile – Mastromichele Arianna (Tennis Country Sporting Club)

2017

3° CAT LIM. 4.2 – Catorci Tommaso (Junior Perugia)

4° CAT LIM. 4.3 – Colizzi Maurizio (Tennis Chiugiana)

CONC. 4° CAT – Orfeo Simone (Tennis Chiugiana)

CONC. NC – Siena Alessandro (Tennis Country Sporting Club)

2018

3° CAT LIM 4.2 – Brunelli Simone ( 3T Tennis Academy)

4° CAT LIM 4.3 – Ercolanelli Alessandro (Junior Perugia)

CONC. 4° CAT – Lancetti Simone (Tennis Country Sporting Club)

CONC. NC – Barboni Federico (Tennis Country Sporting Club)

2019

3° CAT LIM 4.2 – Brunelli Simone (3T Tennis Academy)

4° CAT LIM 4.3 – Reali Edoardo (Tennis Country Sporting Club)

CONC. 4°CAT – Orfeo Simone (C.S.T. Chiugiana)

CONC. NC – Corbucci Roberto (Tennis Country Sporting Club)