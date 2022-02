Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello Stendardo del Palio 2022

L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra, ha indetto il Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello STENDARDO DEL PALIO 2022. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto ad artisti, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età.

All’artista vincitore verrà assegnato un premio di Euro 500,00 e una copia del volume “PALIO DE SAN MICHELE 50 ANNI DI PASSIONE”.

Parteciperanno di diritto al concorso anche i bozzetti della 58° Edizione, rimasti sigillati in busta chiusa e non valutati nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il PREMIO verrà assegnato al RIONE vincitore della 60esima edizione 2022 del “Palio de San Michele”.

Il bozzetto dovrà essere inviato, a proprie spese, all’Ente Palio, entro e non oltre, il 31 maggio 2022 al seguente indirizzo: L’Arredamento 2P – Via Insula Romana, 7 – 06083 – Bastia Umbra (PG).

La Giuria, dopo attenta valutazione, proclamerà il vincitore del concorso, entro e non oltre il 15 giugno 2022. Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica, composta dai seguenti undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi

Capitani dei quattro Rioni: Michele Betti (Moncioveta), Elisa Frappini (Portella), Simone Ercolani (San Rocco) e Saverio Pagliaccia (Sant’Angelo).

Artisti qualificati e professionisti: Don Marco Armillei, Maria Caldari, Gianluca Falcinelli e Carlo Fabio Petrignani.

Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento del concorso: Giuliano Belloni.

La Giuria si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. Qualora l’artista non intenda aderire a tali istanze, lo stesso sarà escluso dal concorso e si procederà ad aggiudicare il riconoscimento al concorrente successivo nella classifica.

La consegna dello Stendardo del Palio dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro e non oltre, il 2 agosto 2022. Qualora, l’opera non sia realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto al premio. Lo Stendardo dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, mentre rimangono in carico all’Ente Palio la realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso, fino a un massimo di spesa di € 300,00 (trecento).

Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso sono presenti sul sito internet www. paliodesanmichele.it al seguente link REGOLAMENTO CONCORSO PALIO 2022