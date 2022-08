Cordolo spartitraffico distrutto, sarà il caso di sistemarlo no? 📸 [Foto]

Search for: Search Button

Cordolo spartitraffico distrutto, sarà il caso di sistemarlo no?

Chi sia stato non lo sappiamo, né quando è successo, sta di fatto che il piccolo cordolo spartitraffico collocato nei pressi della rotatoria del quadrivio di via del Popolo a Bastiola è distrutto. I pezzi sono fluttuanti e finiscono con facilità, perché urtati dalle auto, in mezzo alla carreggiata, rappresentando un problema per la viabilità

Non è escluso che qualcuno, chissà chi, svoltando verso Ospedalicchio provenendo da Petrignano, l’abbia “presa larga” e sia riuscito in un attimo a distruggerlo. Non ci sono segni di frenata, né tutt’intorno vetri o pezzi di lamiera di auto. Segno evidente che si è trattato di una sbandata.

Ora però è qualche giorno che i cordolo giallo nero è stato strappato dalla sede stradale e crediamo sia necessario risistemarlo. Non sappiamo a chi compete, ma siamo convinti che, sia per una questione estetica ma e soprattutto per una questione di sicurezza, quel piccolo spartitraffico debba essere aggiustato.