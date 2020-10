Coronavirus Bastia, salgono i contagi, sono 47 gli attuali positivi

Questa mattina si è riunito il COC per esaminare l’attuale situazione emergenziale. Dall’ultimo comunicato del 2 ottobre, i contagiati ad oggi sono 47 come riportato sul portale a cui hanno accesso le Amministrazioni comunali, di cui 5 con sintomatologia grave, 23 con sintomatologia lieve, asintomatici i rimanenti. E’ sempre più difficile integrare i comunicati con commenti e riflessioni. E’ vero che “non vi è nulla di male nel ripetere una buona cosa” ma il richiamo all’assunzione di responsabilità nel contenere i contagi, tre semplici norme comportamentali, è dal 6 marzo scorso, giorno dell’attivazione del COC, che lo stiamo ripetendo nelle continue note informative. Riflettiamo su che cosa stiamo facendo per noi stessi e per gli altri per evitare la recrudescenza della pandemia.