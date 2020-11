Costituita la consulta dello sport, il presidente Fabio Coraggi

In data 20 Ottobre 2020 in modalità da remoto e non in presenza, a causa del COVID, si è tenuta l’assemblea generale delle associazioni iscritte all’Albo comunale, Sezione Sport, disponibili a costituire la Consulta del proprio ambito.

L’assemblea era presieduta da Giulio Provvidenza, Presidente del Consiglio Comunale.

Erano presenti i rappresentanti delle associazioni aderenti alla consulta: Gianfranco Abbati per il Bastia Calcio 1924, Fabio Coraggi per il Bastia Volley, Giovanni Mancinelli per l’ASD APS Merilin, Elisa Pizzobello per l’ENAL ASD Pesca Costano e Alberto Santoni per l’ENAL Caccia Costano; presenti inoltre l’assessore con delega allo sport Filiberto Franchi e i rappresentanti del Consiglio Comunale, Daniele Brunetti per la maggioranza e Filippo Furiani per le opposizioni.

Dopo i saluti del Sindaco Paola Lungarotti che ha espresso nel suo intervento i migliori auguri di un fattivo lavoro agli intervenuti per il prosieguo delle attività, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle associazioni per illustrare le principali attività svolte. Si è successivamente passati all’elezione del presidente e vicepresidente della consulta, risultati essere all’unanimità e per acclamazione dai convenuti rispettivamente Fabio Coraggi di Bastia Volley e Elisa Pizzobello di ENAL Pesca Costano.

Di seguito, le dichiarazioni degli eletti:

presidente – Fabio Coraggi, Bastia Volley

“Esprimo il mio sincero ringraziamento e la mia profonda gratitudine per la fiducia e la preferenza ricevuta.In questo particolare momento pieno di incertezze sarà mio impegno fare si che lo sport contribuisca a donare spensieratezza alla cittadinanza di Bastia.

Molto c’è da fare e molto c’è da dire, ma il mio più grande credo di vita è sicuramente ben racchiuso nel concetto di condivisione sociale in cui lo sport ci unisce ed in cui lo sport è la cura ai tanti problemi e ai tanti muri invisibili che la società ci ha indotto a creare tra noi. Orgoglioso di rappresentare la consulta dello Sport di Bastia per Bastia. Viva Bastia e Viva lo Sport.”

vicepresidente – Elisa Pizzobello, ENAL Asd Pesca Costano

“Ringrazio i componenti ad oggi della Consulta delle Associazioni Sportive per la fiducia accordata, tale da avermi scelto come vicepresidente.

Felice di stare al fianco di Fabio Coraggi, in questa nuova, anzi nuovissima avventura per me!

L’impegno e il cuore non mancheranno, ancora di più in questo momento “complicato.”

Al termine, Provvidenza ha ragguagliato l’assemblea sullo stato dell’arte dei numerosi impianti sportivi in procinto di essere realizzati: palestra XXV Aprile, palestra scuole medie, pallone pressostatico S.Lorenzo; Daniele Brunetti ha aggiunto all’elenco un parco acquatico, anch’essa in procinto di essere realizzata dall’azienda Azzurra Piscine grazie ad un project financing.

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Filiberto Franchi a nome dell’Amministrazione Comunale, esprimendo le proprie congratulazioni ai neo-eletti, augurano un buon lavoro alla nuova Consulta operativa sul territorio e invitano le Associazioni ad aderire: “è molto semplice, vi è anche un’intera sezione del nostro sito istituzionale, facilmente accessibile, con tutto l’occorrente per potersi iscrivere e aderire. Con pochi click si può diventare co-protagonisti dello sviluppo del tessuto associativo e relazionale della nostra città”.