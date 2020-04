Scrivi in redazione

Covid-19, Bastia, Gesenu rimodula e riattiva alcuni servizi

Nei prossimi giorni sarà riattivata la vigilanza ambientale sono stati riattivati i numeri di telefono a cui i cittadini possono rivolgersi per prenotare il ritiro delle potature e dei rifiuti ingombranti.

I cittadini che hanno potature e rifiuti ingombranti da conferire possono chiamare, per prenotare il servizio.

I numeri sono rimasti invariati:

NUMERO VERDE ( SOLO DA RETE FISSA ): 800 66 70 36

SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125

Orario di ricevimento prenotazioni: da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00 | Sabato dalle 8.30 alle 13.00

Per le potature ricordiamo che il servizio provvederà al ritiro e che le stesse, devono essere lasciate in un luogo accessibile dall’autocarro e in una posizione che consenta la raccolta meccanica del materiale.

Per gli ingombranti è importante sapere che gli elementi da conferire vanno esposti la sera prima del giorno in cui sarà previsto il ritiro che sarà comunicato in occasione della prenotazione telefonica.