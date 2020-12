Chiama o scrivi in redazione

Covid, un altro bastiolo muore, il cordoglio del sindaco

La nostra Comunità segnata da un ennesimo lutto, un altro concittadino ci ha lasciato. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si stringono intorno alla sua famiglia porgendo le più sentite condoglianze a nome dell’intera cittadinanza bastiola.

Sul sito della Protezione Civile Regionale, con i dati aggiornati a ieri, i positivi nel nostro Comune sono ancora in calo, 208, i guariti da agosto ad oggi 733.

Continua ad essere fondamentale non abbassare le difese nei confronti del virus, limitando gli spostamenti all’indispensabile, evitando gli incontri in presenza che non siano strettamente necessari e laddove questi debbano esserci osserviamo sempre le norme comportamentali fondamentali: utilizzo della mascherina, distanza di sicurezza, igiene personale.