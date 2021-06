Dal 15 al 24 ottobre, Eurochocolate Indoor Special Edition a Bastia Umbra

Si è svolto ieri, presso l’ Auditorium Sant’Angelo di Bastia umbra, l’incontro promosso dal Sindaco Paola Lungarotti e dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, per presentare l’evento che si svolgerà nel Centro Fieristico Umbriafiere dal 15 al 24 Ottobre.

“Un format tutto nuovo che si svolgerà in totale sicurezza. Condivisione con il territorio e dialogo con la città – questo è il fine di questo primo appuntamento afferma il Sindaco Paola Lungarotti – in tutte le sue espressioni economiche, sociali culturali e ricreative, una sinergia indispensabile con le realtà locali, con gli attori del territorio, per creare una rete di promozione e sviluppo del territorio”.