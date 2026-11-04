Esordio in casa per la Viander Acton Bastia tribune per 50 persone

Sabato: sfida con Spello, accessi ridotti e diretta Facebook
📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia debutta in casa sabato 7 novembre alle 18 contro Acqua Ai Fiori Spello. Al palazzetto di viale Giontella ammessi solo 50 spettatori per i limiti alle uscite delle tribune. Prevista la diretta Facebook.
La Viander Acton Bastia, del presidente Alberto Forini, si prepara alla prima partita casalinga della stagione, ma potrà contare sulla presenza di un massimo di 50 spettatori. Sabato 7 novembre, alle ore 18, la formazione di Serie C femminile della Volley Academy Bastia affronterà l’Acqua Ai Fiori Spello al Palazzetto dello Sport di viale Giontella, a Bastia Umbra.
L’esordio davanti al proprio pubblico arriva dopo le prime tre gare disputate in trasferta. Per le biancocelesti sarà dunque il momento del ritorno nell’impianto cittadino, con una disponibilità di posti ridotta rispetto alla capienza ordinaria.
Le uscite delle tribune condizionano gli ingressi
La limitazione è collegata alle attuali condizioni delle vie di uscita delle tribune. In attesa che siano completati i lavori previsti, queste non consentono di utilizzare il palazzetto con la normale presenza di pubblico.
Le disposizioni attualmente autorizzate fissano pertanto a 50 il numero degli spettatori ammessi. È questo il limite comunicato dalla società per l’appuntamento di sabato, che accompagnerà il debutto interno della squadra nel campionato di Serie C femminile.
Il vincolo riguarda quindi l’accesso alle tribune e si inserisce nelle prescrizioni alle quali deve attenersi l’organizzazione dell’incontro. La gara con la formazione di Spello si svolgerà nel quadro delle condizioni di utilizzo attualmente consentite.
La società chiarisce le ragioni della restrizione
La Volley Academy Bastia precisa che la riduzione degli ingressi dipende da una situazione estranea alla propria volontà. Il club è tenuto a rispettare le disposizioni autorizzate e le norme di sicurezza vigenti, affinché l’attività sportiva possa svolgersi regolarmente.
Nella comunicazione rivolta ai sostenitori, la società accompagna l’annuncio della partita con l’indicazione del limite di accesso. Un’informazione che riguarda direttamente le famiglie e gli appassionati intenzionati a seguire dalle tribune il primo impegno casalingo delle biancocelesti.
Diretta Facebook per seguire la partita
Per consentire anche a chi resterà fuori dal palazzetto di assistere all’incontro, il club metterà a disposizione una diretta Facebook attraverso i propri canali social. La trasmissione permetterà ai sostenitori di seguire a distanza la sfida contro l’Acqua Ai Fiori Spello.
La società auspica che si possa arrivare quanto prima alla piena fruibilità dell’impianto, tornando ad accogliere atleti, famiglie e pubblico senza le attuali limitazioni. Nel messaggio ringrazia inoltre i tifosi per la comprensione e per il sostegno alla squadra in questa fase di utilizzo ridotto delle tribune.
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