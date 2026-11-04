Esordio in casa per la Viander Acton Bastia tribune per 50 persone

Fondazione Cariplo al Parlamento Ue, cultura e filantropia nel prossimo bilancio BRUXELLES (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo ha portato al Parlamento europeo, in occasione dell’evento «Socially Engaged Arts in the Next EU Budget: Investing in Europès Civic Infrastructure», l’esperienza maturata in oltre trent’anni di sostegno alla cultura e alle comunità. La cultura rafforza la coesione sociale e la partecipazione democratica, sostiene l’educazione, il benessere e lo sviluppo […]

Rifiuti, Manzi (Ama) “Con Ucronia miglioriamo la qualità dei servizi a Roma” RIMINI (ITALPRESS) – “Presentiamo lo stato di avanzamento del nostro sistema Ucronia, che è il gemello digitale di Roma Capitale, attraverso il quale noi governiamo la nostra azienda e ci permette di migliorare la qualità dei servizi a disposizione dei cittadini. Con Ucronia abbiamo contezza delle esigenze del territorio e dei cittadini contemporaneamente e abbiamo […]

Da Intesa Sanpaolo e Confindustria con Sace, Simest, Ice misure per Pmi all’estero ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo inaugura un nuovo percorso sinergico e integrato insieme a Confindustria, SACE, SIMEST (Gruppo CDP) e ICE consolidando il modello di accompagnamento all’estero delle PMI italiane. E’ stata siglata oggi a Roma la nuova proposta per l’internazionalizzazione e per il sostegno all’export delle imprese italiane, un impegno concreto che vede affiancati […]

Musetti rovina l’esordio di Zverev da n.1 nel Masters 1000 di Parigi Il carrarino vince in due set e va agli ottavi: sfidera' Van Assche

Il Milan ritrova l’Europa League, Amorim “Col Ferencvaros bisogna vincere” "Il derby e' ormai il passato, possiamo vincere o perdere qualsiasi partita"

Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc L'ex ad di Milan e Monza ha il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori

L’Atalanta riparte dall’Europa, Sarri “Giusto andare in ritiro, Kairat pericoloso” "Siamo consapevoli delle difficolta' e vogliamo rendere questo periodo difficile il piu' corto possibile".

A Ecomondo piano industriale di Iren Ambiente al 2035, investimenti da 2,2 mld RIMINI (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi, nell’ambito della partecipazione del Gruppo Iren a Ecomondo, il piano industriale di Iren Ambiente al 2035, che traccia il percorso di sviluppo dell’azienda nella gestione dei rifiuti, nel recupero di materia e nei servizi ambientali per i territori: a delineare obiettivi e sfide della business unit sono stati […]

JAKALA Insurance Radar, il 62% degli italiani non gestisce la propria protezione MILANO (ITALPRESS) – JAKALA ha ospitato oggi nella sua sede milanese un nuovo Digital Coffee dedicato alle trasformazioni in atto nel settore assicurativo. Al centro dell’incontro, la presentazione di Insurance Radar 2026, la ricerca di JAKALA che incrocia le prospettive di 521 consumatori italiani, 100 agenti assicurativi e cinque esperti del settore, evidenziando le distanze […]