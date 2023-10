Eurochocolate: la parola ai ChocoGolosi

È risultato particolarmente dolce l’esito di una prima fase del sondaggio – tutt’ora in corso – che ha coinvolto circa 500 visitatori di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato in programma a Umbriafiere fino a Domenica 22 Ottobre. L’evento ha infatti riscosso consensi ampiamente positivi con giudizi nettamente prevalenti che oscillano tra il buono e il molto buono e con la maggior parte degli intervistati pronti a consigliare ai propri amici la golosa esperienza.

In particolare, Tommaso, Roberta, Angela e Giovanni dalla provincia di Caserta sono rimasti conquistati dal cioccolato al gianduia, diffusamente presente in evento e protagonista nell’area riservata al distretto piemontese, patria proprio del celebre Gianduiotto. Anche la preferenza di Adriano da Roma si è concentrata sulla possibilità di scegliere tra un’ampia ed esclusiva offerta di prodotti in cioccolato che ha reso particolarmente piacevole il suo girovagare per gli stand alla scoperta delle oltre 150 aziende presenti. Giulia ha invece simpaticamente apprezzato l’originale area a luci rosse Fallo, confermata anche per questa 29esima edizione dopo il successo di pubblico riscontrato lo scorso anno. A Francesco, sempre dalla Capitale, è piaciuta particolarmente la sezione internazionale con la sua ampia offerta di prodotti in cioccolato proveniente sia dai Paesi produttori di cacao che dall’Europa, mentre Chiara, da irriducibile fan di Harry Potter, ha messo in cima alle sue preferenze proprio lo spazio con i prodotti dedicati al celebre mago. Per le giovanissime Sofia di Benevento e Giorgia di Cava dei Tirreni il punto di forza di Eurochocolate è stato quello di perdersi tra i golosi padiglioni gustando buonissimi waffle e churros rigorosamente al cioccolato. Jacopo dalla provincia di Roma ha invece scelto di premiare la varietà di prodotti dell’affollatissimo Chocolate Show con un particolare gradimento per i liquori al Cioccolato.

Nel frattempo, continuano a riscuotere successo gli appuntamenti quotidiani delle ore 17 dedicati alle degustazioni di Vino & Cioccolato, curate da Assosommelier, con protagonista il cioccolato Vanini. Seguitissime anche le sessioni delle ore 18, con Grappa & Cioccolato per imperdibili abbinamenti tra la dolcezza del cioccolato Vanini e il gusto deciso di grappe e distillati; gli appuntamenti, riservati ai maggiorenni e realizzati in collaborazione con ANAG, torneranno a partire dal prossimo Venerdì per proseguire fino a domenica.