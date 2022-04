Festa dei Boschi dall’8 maggio al 10 luglio 2022

L’evento di presentazione ufficiale della manifestazione “Aspettando la Festa dei Boschi 2022” si svolgerà a Bastia Umbra presso il Centro Sociale Campiglione sabato 7 maggio 2022, dalle ore 15.30. Dopo i saluti istituzionali, tante le iniziative del Comune di Bastia Umbra in collaborazione con le associazioni locali. Dai racconti del bosco e del fiume, una passeggiata guidata a cura di Massimo Mantovani esperto di storia locale, a Alberixgioco, il cuore sull’albero, un’arrampicata assistita con discesa in teleferica a cura di Associazione Alberi Maestri, alle letture per bambini della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e Volontarie Nati per Leggere Umbria, ai laboratori creativi della Ludoteca Comunale Gianni Rodari, fino a conoscere le tecniche di pesca sul fiume a cura di ASD Pesca Costano.

Comune di Bastia

Una mostra fotografica a cura dell’Associazione Pro Loco Bastia Umbra Racconterà il Chiascio tra passato e presente. Uno spazio dedicato ai volontari Protezione Civile Bastia Umbra per far conoscere il rischio incendi boschivi e dissesto idrogeologico. 9 appuntamenti a partire da domenica 8 maggio per conoscere altrettanti boschi dell’Umbria, le loro storie, gli animali e le piante che li popolano e passare una giornata all’aria aperta. Scopo della Festa è valorizzare i polmoni verdi e le aree di interesse culturale, attraverso attività che sappiano evocarne il mistero, il fascino, la pace e il silenzio. La Festa dei Boschi, promossa dalla Regione Umbria e organizzata da FAI – Bosco di San Francesco di Assisi, Forabosco di Collestrada con Ecomuseo del Tevere, Fondazione per l’Istruzione Agraria, C.A.M.S. (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici), Parco di Colfiorito, Ecomuseo Paesaggio degli Etruschi di Porano, Bosco di Santa Cristina di Gubbio, Bosco di Piegaro e Bosco di Monteluco di Spoleto.

Anche quest’anno ci saranno le biblioteche comunali e i Volontari dei Nati per leggere Umbria per promuovere incontri con i libri per bambini da 0 a 6 anni. Come ormai consuetudine, è stata prevista un’ulteriore giornata con l’inserimento di un nuovo sito: il bosco di Monteluco che propone oltre a passeggiate naturalistiche, anche la possibilità di partecipare alla Bat night e ai laboratori per famiglie curati dagli operatori del MUST-Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto. La Festa dei boschi non solo si è consolidata e rafforzata negli anni diventando un appuntamento primaverile atteso e apprezzato, ma continua a crescere grazie all’impegno e alla passione dei suoi organizzatori. Le attività proposte anche in questa edizione spaziano dalle passeggiate ai laboratori creativi all’aria aperta, dalla musica al teatro e alle visite ai luoghi della cultura tra cui gli ecomusei umbri. E ancora incontri ravvicinati con animali (dalle api agli asinelli, dalle farfalle ai rapaci notturni); per i più sportivi trekking e tiro con l’arco; per i più piccoli giocoleria e teatro di figure animate.

Non mancheranno poi lezioni pratiche per conoscere, raccoglie e utilizzare le erbe spontanee, attività dimostrative di inanellamento scientifico e birdwatching in palude e tanto altro ancora. Intermezzi gastronomici, merende e pranzi a prezzi convenzionati vengono proposti dagli organizzatori per permettere di trascorre l’interna giornata all’aperto.

Primo appuntamento Domenica 8 maggio all’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi (Porano); le iniziative si susseguiranno

Domenica 15 maggio al Bosco di Collestrada (Perugia),

Domenica 22 maggio al Bosco di Piegaro, Domenica 29 maggio al Parco di Colfiorito (Foligno),

Domenica 5 giugno al Bosco di San Francesco (Assisi), giornata organizzata dal Fai – Fondo Ambiente Italiano,

Domenica 12 giugno al Bosco di Santa Cristina (Gubbio),

Domenica 19 giugno alla Rocca di S. Apollinare e a San Biagio della Valle (Marsciano),

Domenica 3 luglio ai Boschi del Parco del Monte Subasio,

ultimo appuntamento Domenica 10 luglio al Bosco di Monteluco di Spoleto. Il programma delle singole giornate potrà subire variazioni per situazioni contingenti o maltempo: si invita a contattare organizzatori per conferme orari e luoghi