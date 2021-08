Chiama o scrivi in redazione

Grazie Fabio Morbidini per lo stendardo ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo

Nella storia delle Olimpiadi non solo atleti ma anche professionisti. Fabio Morbidini ha partecipato alla sua quinta Olimpiade, 20 anni in giro per il mondo ma sempre con Bastia nel cuore dove vive e lavora.

LEGGI ANCHE – Bastia Umbra, 8 agosto giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Con queste parole il Sindaco Paola Lungarotti a nome dell’Amministrazione Comunale e della Città di Bastia Umbra ha ringraziato stamattina il fisioterapista olimpico bastiolo per l’omaggio ricco di affetto e di significato, per l’onore portato alla sua città, a tutti noi, per la grande professionalità che lo contraddistingue