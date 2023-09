Il Rione San Rocco inaugura le sfilate della 61a edizione del Palio de San Michele

Con la Cerimonia d’Inaugurazione, la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di ieri sera, si è aperta ufficialmente la 61a edizione del Palio de San Michele. Questa sera, mercoledì 20 settembre, il Rione San Rocco inaugura le sfilate 2023 con A ME MÌ! Da ieri sera è iniziata anche la Gara Gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra che, da nuovo format, agirà in incognito durante l’arco della festa per degustare e giudicare i piatti proposti dalle taverne rionali. Grande attesa per l’arrivo della giuria tecnica delle sfilate 2023. Giovedì 21 settembre sfilerà il rione Sant’Angelo con “CATABASI”.

Km 0, prodotti di qualità, menù bio, vegetariani e in alcuni casi celiaci, spettacoli, animazione, musica dal vivo. Sono queste le caratteristiche delle Taverne Rionali che ogni sera, dal 19 settembre, ospitano migliaia di visitatori al Palio de San Michele. Mangiar bene e divertirsi, aggregazione e coinvolgimento, ingredienti che rendono il Palio un evento al quale non si può rinunciare.

Da ieri sera ha preso il via la consueta Gara Gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra. La kermesse ha cambiato veste proprio nella precedente edizione e, come ha testimoniato il Presidente della Pro Loco Matteo Santoni , anche quest’anno seguirà quest’impronta. I giurati infatti non saranno più gli stessi che giudicheranno le sfilate del Palio ma altre figure professionali individuate dalla Pro Loco stessa, competenti in materia enogastronomica che, in anonimato, si recheranno presso le taverne con l’intento di degustare e valutare i piatti tipici proposti dai menù di ogni Rione. La Pro Loco come ogni anno premierà il Rione vincitore pochi istanti prima della partenza della Lizza nella serata conclusiva del Palio (giovedì 28 settembre).

Con l’arrivo della giuria tecnica, previsto per questa sera, mercoledì 20 settembre, cominceranno ufficialmente le sfide tra i rioni con la sfilata del Rione San Rocco.

La giuria tecnica 2023 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

In attesa della sfilata, Simone Ercolani, fresco vincitore della precedente edizione, racconta le sue emozioni nelle vesti di Capitano del Rione San Rocco.

“Inizio nel dirti che mi hai chiamato in un momento di pioggia, proprio come lo scorso anno, ma questa volta mi auguro con tutto il cuore che siano solo nuvole passeggere anche perché siamo i primi a sfilare e tutti noi vogliamo vedere le stelle ogni sera,da qui al 28… Altrimenti che spettacolo sarebbe? Detto questo, dopo un anno alla guida del rione tante cose sono cambiate. L’emozione vissuta nella precedente edizione è indimenticabile perché, come ogni prima volta, non si scorda mai. Emozionato si ma, tuttavia, lo scorso anno ero anche un po’ spaesato. Ora è diverso e non lo dico solo per la sfilata di questa sera o per i giorni vissuti a Settembre. C’è stato un lavoro costante tutto l’anno che mi ha dato consapevolezza e fiducia. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei miei Consiglieri e di tutti i rionali che hanno partecipato.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Sono sincero: mi aspetto un grande coinvolgimento del pubblico e tanto, tanto divertimento. Già, la sfilata deve essere bella e divertente sia per noi che per chi la vede. Ricordo sempre che è il motore di un rione e smuove tutti gli animi delle persone, adulti, giovani o bambini: non fa differenza. E, a proposito di questo, vorrei sottolineare l’afflusso di rionali che sono gravitati intorno alla nostra taverna quest’anno. Sicuramente la vittoria dello scorso anno ha inciso molto, ma non voglio togliere nulla al lavoro che tutti noi abbiamo fatto con le nuove leve. Perché non è vero che non hanno voglia di fare nulla, questo è il luogo comune più semplice utilizzato da chi veramente non fa nulla per cambiare le cose. A noi è bastato solo toccare le corde giuste, l’abbiamo coinvolti, responsabilizzati e loro si sono sempre fatti trovare pronti, presenti. Ecco perché ho splendide sensazioni riguardo alla sfilata di questa sera. A ME Mì piace così: divertiamoci insieme! Forza San Rocco!!!”

TRAMA DELLA SFILATA “A ME MÌ!”

“Te l’ho già detto tante volte: ‘A ME Mì’ non si dice, è un errore!”, ripete il Fabbricastorie alla bambina.

“Ma mi piace dire ‘A ME Mì’… e io lo voglio dire: ‘A ME Mì!’”.

Solo i bambini sanno quello che cercano!

Possono insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con tutte le forze quello che si desidera.

Dovunque i bambini posano gli occhi, c’è un mare immenso di fantasia.

Basta ascoltarli. Le storie non sono roba da bambini. Sono roba da grandi.

Anzi. Sono roba da bambini senza età.”

Domani sera, giovedì 21 settembre, sarà invece il turno del rione Sant’Angelo con “CATABASI”