Il Velo Club bastiolo omaggia Eurochocolate, tappa Bastia – Perugia e ritorno in bicicletta

Partenza ore 14.30 da Piazza Mazzini di Bastia Umbra, sede dal 15 al 24 Ottobre della Casa Extrachocolate, sabato 16 Ottobre, è questo l’appuntamento per le associazioni ciclistiche Ass. Grifo bike, Ass. sportiva Velo Club Assisi-Bastia, e U.C. Bastia, organizzatrici della “cicloturistica” con destinazione Perugia e ritorno.

Fonte: Ufficio Stampa del Sindaco

Una tappa tra due mete “golose”, le due città ospitanti ambedue la manifestazione Eurochocolate, quest’anno in special edition indoor presso Umbriafiere a Bastia Umbra e collateralmente nel centro storico bastiolo con Extrachocolate a significare partecipazione della città all’evento che tanti visitatori attrae dal centro Italia e non solo, e Perugia, tradizionalmente città del Cioccolato, dove non poteva mancare una presenza nel cuore del centro storico della manifestazione connotante la città di Perugia dal lontano 1994.

E’ stato il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, a proporre di contribuire alla serie di eventi con una tappa ciclistica tra le due città del cioccolato con il conseguente coinvolgimento dell’Ass. Grifo bike di Perugia, Velo Club Assisi- Bastia, U.C. Bastia.

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore allo Sport Filiberto Franchi hanno da subito apprezzato la proposta del Presidente Guarducci ed hanno partecipato a tutti gli incontri necessari alla costruzione dell’evento promuovendone la realizzazione.

Il Presidente del Velo Club, Luca Battistelli ricorda che ci si può iscrivere fino al momento della partenza alla gara cicloturistica con percorso Assisi – Petrignano-Ripa-Ponte San Giovanni Perugia – Montebello –Balanzano – Torgiano. Iscrizioni aperte fino al momento della partenza. Pacchi premio ovviamente comprendenti cioccolato e altre golosità.