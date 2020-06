Chiama o scrivi in redazione

Incidente spettacolare a Costano, 4 auto coinvolte, una si ribalta, più feriti

Quattro auto distrutte, una si è anche ribaltata, cinque persone coinvolte di cui tre ferite. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Amendola a Costano, frazione di Bastia Umbra. Erano da poco passate le 11 quando è scattato l’allarme. Un sabato mattina diverso dal solito che ha richiamato in strada i residenti della frazione bastiola.

Sul posto due ambulanze dell’ospedale di Assisi, un’automedica, i vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi, i carabinieri della stazione locale di Bastia comandati dal tenente colonnello, Marco Vetrulli e la polizia locale di Bastia Umbra al seguito del maggiore Carla Menghella. A loro è affidata la dinamica dell’incidente che, al momento, sembra poco chiara.

Le persone ferite sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Il traffico è stato interrotto e deviato per qualche ora.