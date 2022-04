Chiama o scrivi in redazione

Incidente stradale a Bastiola di Bastia Umbra, una donna ferita

na donna è rimasta ferita lievemente oggi, poco prima della dieci, in un incidente stradale, avvenuto lungo viale del Popolo a Bastia Umbra. Due le auto coinvolte, una Ford Focus e una Audi A1.

I due mezzi, per cause ancora in corso di accertamento presso la polizia locale di Bastia intervenuta sul posto con una pattuglia, sono venuti a collisione e la Ford è finita sul muro del ristorante che è situato poco prima del ponte sul fiume Chiascio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Assisi e una ambulanza del 118 che, poco dopo ha portato al pronto soccorso, per accertamenti, la conducente che è finita sul muro. Illesa la conducente dell’Audi. La strada, che coincide con la Statale 147 assisana, per un’ora e mezzo circa è rimasta interdetta al traffico.