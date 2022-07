Search for: Search Button

ISA Spa Bastia, elezioni 13 e 14 luglio, azienda come famiglia🔴VIDEO

Prosegue, dopo una discreta pausa , la strada intrapresa oltre un decennio fa dalla UGL Costruzioni nella ditta ISA spa di Bastia Umbra. Il susseguirsi di Segretari provenienti da una delle più importanti aziende del settore arredamento bar e grande distribuzione, ha portato Fabio Di Carlo prima e José ESQUIVEL oggi, ad essere riferimenti del settore non solamente a livello locale.

In questi giorni, il 13 e 14 luglio, nella ridente cittadina nel cuore verde dell’Umbria, si terranno le elezioni riguardanti il rinnovo per la Rappresentanza Sindacale Aziendale, RSU. Grazie alla volontà di fare crescere l’unione dei dipendenti, come in una grande famiglia, la UGL Costruzioni si presenta all’appuntamento con tre candidati che faranno parte della prima lista all’interno della scheda elettorale:

– Fabio Di Carlo;

РJos̩ ESQUIVEL;

-Corrado Savarese,

sono le punte di diamante che saranno supportati da Marisa Antonelli e Maria Angela…. all’interno del seggio elettorale.

“Siamo dispiaciuti che le altre Organizzazioni Sindacali non abbiano voluto farci svolgere l’assemblea ne singolarmente ne unitariamente, le maestranze meritavano essere ascoltate prima delle elezioni ” dichiarano dalle fonti UGL, “speriamo che non accada mai più una situazione del genere, sarebbe intollerabile”.

Nessuno vuol fare polemiche versoi il passato ma solamente vedere al futuro poiché noi puntiamo ad essere un sindacato che crei un equilibrio tra tutte le parti in gioco presenti per un miglioramento dell’ambiente lavorativo e dei diritti dei lavoratori oggi poco ascoltati. Nel concludere esponiamo alcuni punti del programma che i futuri delegati hanno studiato per le maestranze ascoltando le esigenze di chi ci lavora, migliorabile di certo nel percorso del mandato della RSU.

Programma

Punto di ascolto

vi siete chiesto, un singolo operaio come me con problemi personali/ lavorativi può ricevere aiuto.

A chi mi posso rivolgere?

Abbiamo bisogno di uno spazio per aprire/ creare il dialogo che permetta incrementare il rapporto umano in beneficio del lavoro. Perché sappiamo che la tranquillità ci porta alla concentrazione e produttività .

Ambiente e territorio

Dobbiamo tenere conto che l’azienda è una delle più grandi non solo nel settore, dell’Umbria!

E qualunque decisione prenderà la vedremo plasmata nell’ambiente che ci circonda, la nostra casa, la nostra realtà .

Iniziando dal parcheggio green