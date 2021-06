Chiama o scrivi in redazione

La biblioteca va in città, appuntamento il primo luglio a XXV Aprile

Il primo appuntamento giovedì 1 luglio alle ore 21.00 presso i Giardini Pubblici di XXV Aprile. “Cosa fa la luna di notte?” Letture con il prezioso contributo delle volontarie Nati per leggere.

La Biblioteca Comunale di Bastia da oltre dieci anni promuove appuntamenti mensili dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle mamme in dolce attesa perché nei primi 3 anni di vita c’è uno sviluppo cerebrale del bambino che caratterizzerà tutta la sua esistenza.

Gli appuntamenti con Nati per Leggere continuano l’8 luglio in Piazza Mazzini con “Il mondo ti aspetta” sempre alle ore 21.00. All’Auditorium Sant’Angelo Sabato 10 luglio alle ore 17.00 “U carusu”, presentazione del libro di Vincenzo Giordano – Paruzzo Editore, il 22 luglio “La prosa dice, la rima fa” a cura di Bruno Tognolini, il 29 luglio “Dal silenzio nascono storie” a cura di Alfonso Cuccurullo, Musiche di Federico Squassabia. Nel Giardino di Casa Chiara il 15 luglio “Regala una poesia alla tua citta”, saranno presentate le poesie raccolte dalla Biblioteca Comunale in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2021.

L’11 luglio Umbria Jazz Kids, con il Laboratorio Nati per la musica la Biblioteca Alberto La Volpe si sposterà a Perugia presso i Giardini del Frontone.

Tutti gli appuntamenti

Giovedì 1 luglio ore 21

Giardini pubblici XXV Aprile

COSA FA LA LUNA DI NOTTE?

Letture Nati per Leggere

Giovedì 8 luglio ore 21

Piazza Mazzini

IL MONDO TI ASPETTA

Letture Nati per Leggere

Sabato 10 luglio ore 17

Auditorium Sant’Angelo

‘U CARUSU

Presentazione del libro di Vincenzo Giordano, Paruzzo Editore

Musiche di Vittorio Montella

In collaborazione con Radio Antenna Petrignano

Giovedì 15 luglio ore 21

Giardino di Casa Chiara

REGALA UNA POESIA ALLA TUA CITTA’

Presentazione delle poesie raccolte dalla Biblioteca Comunale in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2021

Giovedì 22 luglio ore 21

Auditorium Sant’Angelo

LA PROSA DICE, LA RIMA FA

A cura di Bruno Tognolini

Giovedì 29 luglio ore 21

Auditorium Sant’Angelo

DAL SILENZIO NASCONO STORIE

A cura di Alfonso Cuccurullo

Musiche di Federico Squassabia

