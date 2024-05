La crisi del fiume Tescio: Servi e Fischi del M5S accusano l’inadeguatezza della destra

Laura Servi del Movimento 5 Stelle (M5S) di Bastia e Isabella Fischi del M5S di Assisi hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione critica del fiume Tescio, sottolineando l’incapacità della destra di affrontare adeguatamente il problema. Questa preoccupazione è stata rinnovata dopo l’ultima forte pioggia del 28 maggio, che ha riportato l’area in uno stato di emergenza.

Servi e Fischi hanno espresso la loro frustrazione per le promesse non mantenute da parte dell’assessore Melasecche e della Regione Umbria, che hanno fornito solo un modesto contributo finanziario per affrontare la situazione. Hanno sottolineato che finché non si interverrà sul Tescio e sul suo sistema di affluenti, gli eventi meteorologici estremi continueranno a ripetersi.

Durante le riunioni del consiglio comunale di Bastia e Assisi, Servi e Fischi hanno sollevato questioni relative alla sicurezza degli argini del Tescio e all’approvazione di un ordine del giorno sui cambiamenti climatici. Hanno evidenziato che il Comune ha stanziato oltre 150 mila euro per la risistemazione delle aree danneggiate dalla piena del Tescio nel giugno 2023, ma hanno ricordato che queste aree sono di competenza della Regione Umbria.

Servi e Fischi hanno criticato il governo di destra guidato da Giorgia Meloni per aver cancellato i fondi per il dissesto idrogeologico e per aver dirottato i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Hanno sottolineato che queste decisioni sono in contrasto con il bene della collettività e che i comuni con più progetti e cantieri avviati subiranno i danni maggiori.

Infine, Servi e Fischi hanno esortato a non basare la campagna elettorale su menzogne e hanno sottolineato che i cittadini hanno il diritto di conoscere la verità.

Laura Servi capogruppo Movimento 5 Stelle Bastia Umbra

Isabella Fischi capogruppo Movimento 5 Stelle Assisi